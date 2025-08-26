ABE CTO (ABE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 0.00194707 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.04% שינוי מחיר (1D) -10.09% שינוי מחיר (7D) -38.47%

ABE CTO (ABE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ABE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ABEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00194707, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ABE השתנה ב +0.04% במהלך השעה האחרונה, -10.09% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-38.47% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

ABE CTO (ABE) מידע שוק

שווי שוק $ 182.79K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 182.79K אספקת מחזור 1.00B אספקה כוללת 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של ABE CTO הוא $ 182.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ABE הוא 1.00B, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 182.79K.