abcde coin סֵמֶל

abcde coin מחיר (ABCDE)

לא רשום

1 ABCDE ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
abcde coin (ABCDE) טבלת מחירים חיה
abcde coin (ABCDE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00677886
$ 0.00677886$ 0.00677886

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+2.96%

+2.96%

abcde coin (ABCDE) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, ABCDE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ABCDEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00677886, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ABCDE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

abcde coin (ABCDE) מידע שוק

$ 8.34K
$ 8.34K$ 8.34K

--
----

$ 9.74K
$ 9.74K$ 9.74K

788.30M
788.30M 788.30M

921,122,456.449808
921,122,456.449808 921,122,456.449808

שווי השוק הנוכחי של abcde coin הוא $ 8.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ABCDE הוא 788.30M, עם היצע כולל של 921122456.449808. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 9.74K.

abcde coin (ABCDE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של abcde coinל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלabcde coin ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלabcde coin ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של abcde coinל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0+9.82%
60 ימים$ 0+47.51%
90 ימים$ 0--

מה זהabcde coin (ABCDE)

We are a meme-loving community with the main goal of expanding our community via multiple angles; Gaming, Social, Charity. For example, we have our very own Minecraft Server and Roblox server currently live and available to play. We have Telegram and Discord hangouts available for users to chat, and we have participated in the building of an Water Well in Africa. We are all about making friends, having fun and doing good.

abcde coin (ABCDE) משאב

האתר הרשמי

abcde coinתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה abcde coin (ABCDE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות abcde coin (ABCDE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור abcde coin.

בדוק את abcde coin תחזית המחיר עכשיו‏!

ABCDE למטבעות מקומיים

abcde coin (ABCDE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של abcde coin (ABCDE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ABCDE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על abcde coin (ABCDE)

כמה שווה abcde coin (ABCDE) היום?
החי ABCDEהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ABCDE ל USD?
המחיר הנוכחי של ABCDE ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של abcde coin?
שווי השוק של ABCDE הוא $ 8.34K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ABCDE?
ההיצע במחזור של ABCDE הוא 788.30M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ABCDE?
‏‏ABCDE השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00677886 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ABCDE?
ABCDE ‏‏רשם מחירATL של 0 USD.
מהו נפח המסחר של ABCDE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ABCDE הוא -- USD.
האם ABCDE יעלה השנה?
ABCDE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ABCDE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.