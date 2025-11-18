AbbVie xStock מחיר היום

מחיר AbbVie xStock (ABBVX) בזמן אמת היום הוא $ 233.34, עם שינוי של 0.30% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ABBVX ל USD הוא $ 233.34 לכל ABBVX.

AbbVie xStock כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 306,341, עם היצע במחזור של 1.31K ABBVX. ב‑24 השעות האחרונות, ABBVX סחר בין $ 231.26 (נמוך) ל $ 235.0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 244.67, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 185.92.

ביצועים לטווח קצר, ABBVX נע ב -0.20% בשעה האחרונה ו +6.66% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

AbbVie xStock (ABBVX) מידע שוק

שווי שוק $ 306.34K$ 306.34K $ 306.34K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 5.50M$ 5.50M $ 5.50M אספקת מחזור 1.31K 1.31K 1.31K אספקה כוללת 23,502.34207277278 23,502.34207277278 23,502.34207277278

שווי השוק הנוכחי של AbbVie xStock הוא $ 306.34K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ABBVX הוא 1.31K, עם היצע כולל של 23502.34207277278. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 5.50M.