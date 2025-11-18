Aavegotchi KEK מחיר היום

מחיר Aavegotchi KEK (KEK) בזמן אמת היום הוא --, עם שינוי של 0.00% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ KEK ל USD הוא -- לכל KEK.

Aavegotchi KEK כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 24,266, עם היצע במחזור של 51.60M KEK. ב‑24 השעות האחרונות, KEK סחר בין $ 0 (נמוך) ל $ 0 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.46, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.

ביצועים לטווח קצר, KEK נע ב -- בשעה האחרונה ו 0.00% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

Aavegotchi KEK (KEK) מידע שוק

שווי שוק $ 24.27K נפח (24 שעות) -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 985.86K אספקת מחזור 51.60M אספקה כוללת 2,096,263,752.140244

