Aave v3 FRAX מחיר היום

מחיר Aave v3 FRAX (AFRAX) בזמן אמת היום הוא $ 0.991434, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AFRAX ל USD הוא $ 0.991434 לכל AFRAX.

Aave v3 FRAX כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 215,265, עם היצע במחזור של 217.12K AFRAX. ב‑24 השעות האחרונות, AFRAX סחר בין $ 0.991309 (נמוך) ל $ 0.991579 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.002, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 0.988102.

ביצועים לטווח קצר, AFRAX נע ב +0.01% בשעה האחרונה ו +0.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

Aave v3 FRAX (AFRAX) מידע שוק

שווי שוק $ 215.27K$ 215.27K $ 215.27K נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 215.27K$ 215.27K $ 215.27K אספקת מחזור 217.12K 217.12K 217.12K אספקה כוללת 217,124.4893870886 217,124.4893870886 217,124.4893870886

שווי השוק הנוכחי של Aave v3 FRAX הוא $ 215.27K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AFRAX הוא 217.12K, עם היצע כולל של 217124.4893870886. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 215.27K.