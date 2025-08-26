Aave KNC (AKNC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.361036 $ 0.361036 $ 0.361036 24 שעות נמוך $ 0.397894 $ 0.397894 $ 0.397894 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.361036$ 0.361036 $ 0.361036 גבוה 24 שעות $ 0.397894$ 0.397894 $ 0.397894 שיא כל הזמנים $ 5.71$ 5.71 $ 5.71 המחיר הנמוך ביותר $ 0.258207$ 0.258207 $ 0.258207 שינוי מחיר (שעה אחת) +1.39% שינוי מחיר (1D) -5.69% שינוי מחיר (7D) -5.98% שינוי מחיר (7D) -5.98%

Aave KNC (AKNC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.372625. במהלך 24 השעות האחרונות, AKNC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.361036 לבין שיא של $ 0.397894, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AKNCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.71, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.258207.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AKNC השתנה ב +1.39% במהלך השעה האחרונה, -5.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave KNC (AKNC) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.18K$ 12.18K $ 12.18K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 32,795.69329511087 32,795.69329511087 32,795.69329511087

שווי השוק הנוכחי של Aave KNC הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AKNC הוא 0.00, עם היצע כולל של 32795.69329511087. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.18K.