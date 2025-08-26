עוד על AKNC

Aave KNC סֵמֶל

Aave KNC מחיר (AKNC)

לא רשום

1 AKNC ל USDמחיר חי:

$0.371856
$0.371856$0.371856
-5.50%1D
mexc
USD
Aave KNC (AKNC) טבלת מחירים חיה
Aave KNC (AKNC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.361036
$ 0.361036$ 0.361036
24 שעות נמוך
$ 0.397894
$ 0.397894$ 0.397894
גבוה 24 שעות

$ 0.361036
$ 0.361036$ 0.361036

$ 0.397894
$ 0.397894$ 0.397894

$ 5.71
$ 5.71$ 5.71

$ 0.258207
$ 0.258207$ 0.258207

+1.39%

-5.69%

-5.98%

-5.98%

Aave KNC (AKNC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.372625. במהלך 24 השעות האחרונות, AKNC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.361036 לבין שיא של $ 0.397894, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AKNCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 5.71, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.258207.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AKNC השתנה ב +1.39% במהלך השעה האחרונה, -5.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.98% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave KNC (AKNC) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 12.18K
$ 12.18K$ 12.18K

0.00
0.00 0.00

32,795.69329511087
32,795.69329511087 32,795.69329511087

שווי השוק הנוכחי של Aave KNC הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AKNC הוא 0.00, עם היצע כולל של 32795.69329511087. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.18K.

Aave KNC (AKNC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Aave KNCל USDהיה $ -0.0225389985140286.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAave KNC ל USDהיה . $ -0.0551902712.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAave KNC ל USDהיה $ +0.0924024668.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Aave KNCל USDהיה $ +0.0115433684903619.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0225389985140286-5.69%
30 ימים$ -0.0551902712-14.81%
60 ימים$ +0.0924024668+24.80%
90 ימים$ +0.0115433684903619+3.20%

מה זהAave KNC (AKNC)

Aave KNC is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aKNC is pegged 1:1 to the value of the underlying KNC that is deposited in Aave protocol. aKNC, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aKNC accrue interest in real time, directly in your wallet!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Aave KNC (AKNC) משאב

האתר הרשמי

Aave KNCתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aave KNC (AKNC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aave KNC (AKNC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aave KNC.

בדוק את Aave KNC תחזית המחיר עכשיו‏!

AKNC למטבעות מקומיים

Aave KNC (AKNC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aave KNC (AKNC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AKNC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Aave KNC (AKNC)

כמה שווה Aave KNC (AKNC) היום?
החי AKNCהמחיר ב USD הוא 0.372625 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AKNC ל USD?
המחיר הנוכחי של AKNC ל USD הוא $ 0.372625. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aave KNC?
שווי השוק של AKNC הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AKNC?
ההיצע במחזור של AKNC הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AKNC?
‏‏AKNC השיג מחיר שיא (ATH) של 5.71 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AKNC?
AKNC ‏‏רשם מחירATL של 0.258207 USD.
מהו נפח המסחר של AKNC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AKNC הוא $ 0.00 USD.
האם AKNC יעלה השנה?
AKNC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AKNC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Aave KNC (AKNC) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

