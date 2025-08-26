Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 4,333.43 $ 4,333.43 $ 4,333.43 24 שעות נמוך $ 4,676.81 $ 4,676.81 $ 4,676.81 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 4,333.43$ 4,333.43 $ 4,333.43 גבוה 24 שעות $ 4,676.81$ 4,676.81 $ 4,676.81 שיא כל הזמנים $ 4,950.05$ 4,950.05 $ 4,950.05 המחיר הנמוך ביותר $ 838.49$ 838.49 $ 838.49 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.04% שינוי מחיר (1D) -3.22% שינוי מחיר (7D) +3.15% שינוי מחיר (7D) +3.15%

Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,412.7. במהלך 24 השעות האחרונות, ASTETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,333.43 לבין שיא של $ 4,676.81, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASTETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,950.05, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 838.49.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASTETH השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -3.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 45.53M$ 45.53M $ 45.53M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 10,316.99417879094 10,316.99417879094 10,316.99417879094

שווי השוק הנוכחי של Aave Interest Bearing STETH הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של ASTETH הוא 0.00, עם היצע כולל של 10316.99417879094. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.53M.