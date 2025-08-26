עוד על ASTETH

ASTETH מידע על מחיר

ASTETH אתר רשמי

ASTETH טוקניומיקה

ASTETH תחזית מחיר

Aave Interest Bearing STETH סֵמֶל

Aave Interest Bearing STETH מחיר (ASTETH)

לא רשום

1 ASTETH ל USDמחיר חי:

$4,412.7
$4,412.7$4,412.7
-3.20%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:38:26 (UTC+8)

Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 4,333.43
$ 4,333.43$ 4,333.43
24 שעות נמוך
$ 4,676.81
$ 4,676.81$ 4,676.81
גבוה 24 שעות

$ 4,333.43
$ 4,333.43$ 4,333.43

$ 4,676.81
$ 4,676.81$ 4,676.81

$ 4,950.05
$ 4,950.05$ 4,950.05

$ 838.49
$ 838.49$ 838.49

-0.04%

-3.22%

+3.15%

+3.15%

Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,412.7. במהלך 24 השעות האחרונות, ASTETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,333.43 לבין שיא של $ 4,676.81, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ASTETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,950.05, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 838.49.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ASTETH השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -3.22% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+3.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 45.53M
$ 45.53M$ 45.53M

0.00
0.00 0.00

10,316.99417879094
10,316.99417879094 10,316.99417879094

שווי השוק הנוכחי של Aave Interest Bearing STETH הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של ASTETH הוא 0.00, עם היצע כולל של 10316.99417879094. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 45.53M.

Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Aave Interest Bearing STETHל USDהיה $ -147.210531478053.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAave Interest Bearing STETH ל USDהיה . $ +759.9269527200.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAave Interest Bearing STETH ל USDהיה $ +3,522.4055622900.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Aave Interest Bearing STETHל USDהיה $ +1,766.3485500298577.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -147.210531478053-3.22%
30 ימים$ +759.9269527200+17.22%
60 ימים$ +3,522.4055622900+79.82%
90 ימים$ +1,766.3485500298577+66.75%

מה זהAave Interest Bearing STETH (ASTETH)

Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) משאב

האתר הרשמי

Aave Interest Bearing STETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aave Interest Bearing STETH.

בדוק את Aave Interest Bearing STETH תחזית המחיר עכשיו‏!

ASTETH למטבעות מקומיים

Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ASTETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Aave Interest Bearing STETH (ASTETH)

כמה שווה Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) היום?
החי ASTETHהמחיר ב USD הוא 4,412.7 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ASTETH ל USD?
המחיר הנוכחי של ASTETH ל USD הוא $ 4,412.7. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aave Interest Bearing STETH?
שווי השוק של ASTETH הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ASTETH?
ההיצע במחזור של ASTETH הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ASTETH?
‏‏ASTETH השיג מחיר שיא (ATH) של 4,950.05 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ASTETH?
ASTETH ‏‏רשם מחירATL של 838.49 USD.
מהו נפח המסחר של ASTETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ASTETH הוא $ 0.00 USD.
האם ASTETH יעלה השנה?
ASTETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ASTETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:38:26 (UTC+8)

Aave Interest Bearing STETH (ASTETH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

