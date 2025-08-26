Aave GUSD (AGUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.995519 גבוה 24 שעות $ 1.005 שיא כל הזמנים $ 1.13 המחיר הנמוך ביותר $ 0.674559 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.24% שינוי מחיר (1D) -0.00% שינוי מחיר (7D) +0.41%

Aave GUSD (AGUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.998112. במהלך 24 השעות האחרונות, AGUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.995519 לבין שיא של $ 1.005, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.13, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.674559.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGUSD השתנה ב +0.24% במהלך השעה האחרונה, -0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave GUSD (AGUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 491.39K אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 491,303.92

שווי השוק הנוכחי של Aave GUSD הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AGUSD הוא 0.00, עם היצע כולל של 491303.92. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 491.39K.