Aave GUSD סֵמֶל

Aave GUSD מחיר (AGUSD)

לא רשום

1 AGUSD ל USDמחיר חי:

$0.998112
0.00%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Aave GUSD (AGUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 22:11:20 (UTC+8)

Aave GUSD (AGUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.995519
24 שעות נמוך
$ 1.005
גבוה 24 שעות

$ 0.995519
$ 1.005
$ 1.13
$ 0.674559
+0.24%

-0.00%

+0.41%

+0.41%

Aave GUSD (AGUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.998112. במהלך 24 השעות האחרונות, AGUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.995519 לבין שיא של $ 1.005, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AGUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.13, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.674559.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AGUSD השתנה ב +0.24% במהלך השעה האחרונה, -0.00% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.41% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave GUSD (AGUSD) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00
$ 491.39K
0.00
491,303.92
שווי השוק הנוכחי של Aave GUSD הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AGUSD הוא 0.00, עם היצע כולל של 491303.92. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 491.39K.

Aave GUSD (AGUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Aave GUSDל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAave GUSD ל USDהיה . $ -0.0000588886.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAave GUSD ל USDהיה $ +0.0005452685.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Aave GUSDל USDהיה $ -0.0070173410336515.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.00%
30 ימים$ -0.0000588886-0.00%
60 ימים$ +0.0005452685+0.05%
90 ימים$ -0.0070173410336515-0.69%

מה זהAave GUSD (AGUSD)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Aave GUSD (AGUSD) משאב

האתר הרשמי

Aave GUSDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aave GUSD (AGUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aave GUSD (AGUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aave GUSD.

בדוק את Aave GUSD תחזית המחיר עכשיו‏!

AGUSD למטבעות מקומיים

Aave GUSD (AGUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aave GUSD (AGUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AGUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Aave GUSD (AGUSD)

כמה שווה Aave GUSD (AGUSD) היום?
החי AGUSDהמחיר ב USD הוא 0.998112 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AGUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של AGUSD ל USD הוא $ 0.998112. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aave GUSD?
שווי השוק של AGUSD הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AGUSD?
ההיצע במחזור של AGUSD הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AGUSD?
‏‏AGUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.13 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AGUSD?
AGUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.674559 USD.
מהו נפח המסחר של AGUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AGUSD הוא $ 0.00 USD.
האם AGUSD יעלה השנה?
AGUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AGUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 22:11:20 (UTC+8)

Aave GUSD (AGUSD) עדכונים חשובים מהתעשייה

