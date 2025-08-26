עוד על AETH

Aave ETH v1 סֵמֶל

Aave ETH v1 מחיר (AETH)

לא רשום

1 AETH ל USDמחיר חי:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Aave ETH v1 (AETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 22:11:12 (UTC+8)

Aave ETH v1 (AETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4,858.03
$ 4,858.03$ 4,858.03

$ 221.57
$ 221.57$ 221.57

--

--

--

--

Aave ETH v1 (AETH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, AETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,858.03, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 221.57.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AETH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו-- ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave ETH v1 (AETH) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

--
----

$ 6.41M
$ 6.41M$ 6.41M

0.00
0.00 0.00

3,066.06886210552
3,066.06886210552 3,066.06886210552

שווי השוק הנוכחי של Aave ETH v1 הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AETH הוא 0.00, עם היצע כולל של 3066.06886210552. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 6.41M.

Aave ETH v1 (AETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Aave ETH v1ל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAave ETH v1 ל USDהיה . $ 0.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAave ETH v1 ל USDהיה $ 0.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Aave ETH v1ל USDהיה $ 0.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ 0--
60 ימים$ 0--
90 ימים$ 0--

מה זהAave ETH v1 (AETH)

Aave ETH is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aETH is pegged 1:1 to the value of the underlying ETH that is deposited in Aave protocol. aETH, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aETH accrue interest in real time, directly in your wallet!

Aave ETH v1 (AETH) משאב

האתר הרשמי

Aave ETH v1תחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aave ETH v1 (AETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aave ETH v1 (AETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aave ETH v1.

בדוק את Aave ETH v1 תחזית המחיר עכשיו‏!

AETH למטבעות מקומיים

Aave ETH v1 (AETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aave ETH v1 (AETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Aave ETH v1 (AETH)

כמה שווה Aave ETH v1 (AETH) היום?
החי AETHהמחיר ב USD הוא 0 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AETH ל USD?
המחיר הנוכחי של AETH ל USD הוא $ 0. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aave ETH v1?
שווי השוק של AETH הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AETH?
ההיצע במחזור של AETH הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AETH?
‏‏AETH השיג מחיר שיא (ATH) של 4,858.03 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AETH?
AETH ‏‏רשם מחירATL של 221.57 USD.
מהו נפח המסחר של AETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AETH הוא -- USD.
האם AETH יעלה השנה?
AETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
