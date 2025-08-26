Aave ENJ v1 (AENJ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.065015 $ 0.065015 $ 0.065015 24 שעות נמוך $ 0.070106 $ 0.070106 $ 0.070106 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.065015$ 0.065015 $ 0.065015 גבוה 24 שעות $ 0.070106$ 0.070106 $ 0.070106 שיא כל הזמנים $ 4.81$ 4.81 $ 4.81 המחיר הנמוך ביותר $ 0.055934$ 0.055934 $ 0.055934 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) -3.55% שינוי מחיר (7D) -2.18% שינוי מחיר (7D) -2.18%

Aave ENJ v1 (AENJ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.066059. במהלך 24 השעות האחרונות, AENJ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.065015 לבין שיא של $ 0.070106, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AENJהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.81, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.055934.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AENJ השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -3.55% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.18% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave ENJ v1 (AENJ) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 3.99K$ 3.99K $ 3.99K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 60,377.50704086783 60,377.50704086783 60,377.50704086783

שווי השוק הנוכחי של Aave ENJ v1 הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AENJ הוא 0.00, עם היצע כולל של 60377.50704086783. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 3.99K.