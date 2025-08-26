Aave ENJ (AENJ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 0.065015 גבוה 24 שעות $ 0.070167 שיא כל הזמנים $ 4.81 המחיר הנמוך ביותר $ 0.05591 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.02% שינוי מחיר (1D) -3.37% שינוי מחיר (7D) -2.11%

Aave ENJ (AENJ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.066059. במהלך 24 השעות האחרונות, AENJ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.065015 לבין שיא של $ 0.070167, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AENJהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.81, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.05591.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AENJ השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -3.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave ENJ (AENJ) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 10.84K אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 163,616.6507709516

שווי השוק הנוכחי של Aave ENJ הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AENJ הוא 0.00, עם היצע כולל של 163616.6507709516. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.84K.