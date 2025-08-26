עוד על AENJ

Aave ENJ סֵמֶל

Aave ENJ מחיר (AENJ)

לא רשום

1 AENJ ל USDמחיר חי:

$0.066059$0.066059
-3.30%1D
mexc
USD
Aave ENJ (AENJ) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:38:08 (UTC+8)

Aave ENJ (AENJ) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.065015$ 0.065015
24 שעות נמוך
$ 0.070167$ 0.070167
גבוה 24 שעות

$ 0.065015$ 0.065015

$ 0.070167$ 0.070167

$ 4.81$ 4.81

$ 0.05591$ 0.05591

+0.02%

-3.37%

-2.11%

-2.11%

Aave ENJ (AENJ) המחיר בזמן אמת של הוא $0.066059. במהלך 24 השעות האחרונות, AENJ נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.065015 לבין שיא של $ 0.070167, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AENJהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.81, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.05591.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AENJ השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -3.37% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.11% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave ENJ (AENJ) מידע שוק

$ 0.00$ 0.00

$ 0.00$ 0.00

$ 10.84K$ 10.84K

0.00 0.00

163,616.6507709516 163,616.6507709516

שווי השוק הנוכחי של Aave ENJ הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AENJ הוא 0.00, עם היצע כולל של 163616.6507709516. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 10.84K.

Aave ENJ (AENJ) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Aave ENJל USDהיה $ -0.00231147218995396.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAave ENJ ל USDהיה . $ -0.0114697779.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAave ENJ ל USDהיה $ +0.0017983307.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Aave ENJל USDהיה $ -0.0248853006543351.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.00231147218995396-3.37%
30 ימים$ -0.0114697779-17.36%
60 ימים$ +0.0017983307+2.72%
90 ימים$ -0.0248853006543351-27.36%

מה זהAave ENJ (AENJ)

Aave ENJ is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aENJ is pegged 1:1 to the value of the underlying ENJ that is deposited in Aave protocol. aENJ, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aENJ accrue interest in real time, directly in your wallet!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Aave ENJ (AENJ) משאב

האתר הרשמי

Aave ENJתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aave ENJ (AENJ) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aave ENJ (AENJ) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aave ENJ.

בדוק את Aave ENJ תחזית המחיר עכשיו‏!

AENJ למטבעות מקומיים

Aave ENJ (AENJ) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aave ENJ (AENJ) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AENJ הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Aave ENJ (AENJ)

כמה שווה Aave ENJ (AENJ) היום?
החי AENJהמחיר ב USD הוא 0.066059 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AENJ ל USD?
המחיר הנוכחי של AENJ ל USD הוא $ 0.066059. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aave ENJ?
שווי השוק של AENJ הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AENJ?
ההיצע במחזור של AENJ הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AENJ?
‏‏AENJ השיג מחיר שיא (ATH) של 4.81 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AENJ?
AENJ ‏‏רשם מחירATL של 0.05591 USD.
מהו נפח המסחר של AENJ?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AENJ הוא $ 0.00 USD.
האם AENJ יעלה השנה?
AENJ ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AENJ תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
