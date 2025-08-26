Aave DAI v1 (ADAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.995323 $ 0.995323 $ 0.995323 24 שעות נמוך $ 1.005 $ 1.005 $ 1.005 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.995323$ 0.995323 $ 0.995323 גבוה 24 שעות $ 1.005$ 1.005 $ 1.005 שיא כל הזמנים $ 1.71$ 1.71 $ 1.71 המחיר הנמוך ביותר $ 0.654416$ 0.654416 $ 0.654416 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.06% שינוי מחיר (1D) +0.10% שינוי מחיר (7D) +0.28% שינוי מחיר (7D) +0.28%

Aave DAI v1 (ADAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.997914. במהלך 24 השעות האחרונות, ADAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.995323 לבין שיא של $ 1.005, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ADAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.71, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.654416.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ADAI השתנה ב -0.06% במהלך השעה האחרונה, +0.10% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.28% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave DAI v1 (ADAI) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 16.39$ 16.39 $ 16.39 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 0.0 0.0 0.0

שווי השוק הנוכחי של Aave DAI v1 הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 16.39. ההיצע במחזור של ADAI הוא 0.00, עם היצע כולל של 0.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.00.