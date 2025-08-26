Aave DAI (ADAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.995323 $ 0.995323 $ 0.995323 24 שעות נמוך $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.995323$ 0.995323 $ 0.995323 גבוה 24 שעות $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 שיא כל הזמנים $ 1.12$ 1.12 $ 1.12 המחיר הנמוך ביותר $ 0.64824$ 0.64824 $ 0.64824 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.01% שינוי מחיר (1D) -0.07% שינוי מחיר (7D) +0.08% שינוי מחיר (7D) +0.08%

Aave DAI (ADAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999045. במהלך 24 השעות האחרונות, ADAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.995323 לבין שיא של $ 1.004, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ADAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.12, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.64824.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ADAI השתנה ב -0.01% במהלך השעה האחרונה, -0.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave DAI (ADAI) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 34.84K$ 34.84K $ 34.84K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 0.0 0.0 0.0

שווי השוק הנוכחי של Aave DAI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 34.84K. ההיצע במחזור של ADAI הוא 0.00, עם היצע כולל של 0.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.00.