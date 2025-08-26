Aave CRV (ACRV) מידע על מחיר (USD)

Aave CRV (ACRV) המחיר בזמן אמת של הוא $0.783756. במהלך 24 השעות האחרונות, ACRV נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.769677 לבין שיא של $ 0.84835, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ACRVהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6.72, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.176854.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ACRV השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -5.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-9.04% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

שווי השוק הנוכחי של Aave CRV הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של ACRV הוא 0.00, עם היצע כולל של . שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.00.