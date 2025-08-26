Aave BUSD v1 (ABUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0,992964 $ 0,992964 $ 0,992964 24 שעות נמוך $ 1,002 $ 1,002 $ 1,002 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0,992964$ 0,992964 $ 0,992964 גבוה 24 שעות $ 1,002$ 1,002 $ 1,002 שיא כל הזמנים $ 1,15$ 1,15 $ 1,15 המחיר הנמוך ביותר $ 0,653902$ 0,653902 $ 0,653902 שינוי מחיר (שעה אחת) +%0,24 שינוי מחיר (1D) -%0,00 שינוי מחיר (7D) +%0,08 שינוי מחיר (7D) +%0,08

Aave BUSD v1 (ABUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0,995566. במהלך 24 השעות האחרונות, ABUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0,992964 לבין שיא של $ 1,002, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ABUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,15, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0,653902.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ABUSD השתנה ב +%0,24 במהלך השעה האחרונה, -%0,00 במהלך 24 השעות האחרונות, ו+%0,08 ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave BUSD v1 (ABUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 נפח (24 שעות) $ 0,00$ 0,00 $ 0,00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 297,15K$ 297,15K $ 297,15K אספקת מחזור 0,00 0,00 0,00 אספקה כוללת 298.006,0 298.006,0 298.006,0

שווי השוק הנוכחי של Aave BUSD v1 הוא $ 0,00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0,00. ההיצע במחזור של ABUSD הוא 0,00, עם היצע כולל של 298006.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 297,15K.