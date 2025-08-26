Aave BUSD (ABUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 0.992964 גבוה 24 שעות $ 1.004 שיא כל הזמנים $ 1.33 המחיר הנמוך ביותר $ 0.647355 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.04% שינוי מחיר (1D) -0.08% שינוי מחיר (7D) +0.06%

Aave BUSD (ABUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.994526. במהלך 24 השעות האחרונות, ABUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.992964 לבין שיא של $ 1.004, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ABUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.33, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.647355.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ABUSD השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -0.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave BUSD (ABUSD) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 296.99K אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 298,006.0

שווי השוק הנוכחי של Aave BUSD הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של ABUSD הוא 0.00, עם היצע כולל של 298006.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 296.99K.