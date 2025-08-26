עוד על ABUSD

Aave BUSD סֵמֶל

Aave BUSD מחיר (ABUSD)

לא רשום

1 ABUSD ל USDמחיר חי:

$0.994526
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Aave BUSD (ABUSD) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:37:44 (UTC+8)

Aave BUSD (ABUSD) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.992964
24 שעות נמוך
$ 1.004
גבוה 24 שעות

$ 0.992964
$ 1.004
$ 1.33
$ 0.647355
-0.04%

-0.08%

+0.06%

+0.06%

Aave BUSD (ABUSD) המחיר בזמן אמת של הוא $0.994526. במהלך 24 השעות האחרונות, ABUSD נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.992964 לבין שיא של $ 1.004, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ABUSDהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.33, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.647355.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ABUSD השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -0.08% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave BUSD (ABUSD) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00
$ 296.99K
0.00
298,006.0
שווי השוק הנוכחי של Aave BUSD הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של ABUSD הוא 0.00, עם היצע כולל של 298006.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 296.99K.

Aave BUSD (ABUSD) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Aave BUSDל USDהיה $ -0.0008212450423913.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAave BUSD ל USDהיה . $ +0.0003881634.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAave BUSD ל USDהיה $ -0.0022084444.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Aave BUSDל USDהיה $ -0.0040364424993486.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0008212450423913-0.08%
30 ימים$ +0.0003881634+0.04%
60 ימים$ -0.0022084444-0.22%
90 ימים$ -0.0040364424993486-0.40%

מה זהAave BUSD (ABUSD)

Aave BUSD is an interest bearing token pegged 1:1 to underlying BUSD deposited in Aave. aBUSD accrue interest in real time in your wallet.

Aave BUSD (ABUSD) משאב

האתר הרשמי

Aave BUSDתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aave BUSD (ABUSD) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aave BUSD (ABUSD) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aave BUSD.

בדוק את Aave BUSD תחזית המחיר עכשיו‏!

ABUSD למטבעות מקומיים

Aave BUSD (ABUSD) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aave BUSD (ABUSD) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ABUSD הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Aave BUSD (ABUSD)

כמה שווה Aave BUSD (ABUSD) היום?
החי ABUSDהמחיר ב USD הוא 0.994526 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ABUSD ל USD?
המחיר הנוכחי של ABUSD ל USD הוא $ 0.994526. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aave BUSD?
שווי השוק של ABUSD הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ABUSD?
ההיצע במחזור של ABUSD הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ABUSD?
‏‏ABUSD השיג מחיר שיא (ATH) של 1.33 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ABUSD?
ABUSD ‏‏רשם מחירATL של 0.647355 USD.
מהו נפח המסחר של ABUSD?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ABUSD הוא $ 0.00 USD.
האם ABUSD יעלה השנה?
ABUSD ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ABUSD תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
