Aave BAT סֵמֶל

Aave BAT מחיר (ABAT)

לא רשום

1 ABAT ל USDמחיר חי:

$0.148105
-3.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Aave BAT (ABAT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 22:10:37 (UTC+8)

Aave BAT (ABAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.143795
24 שעות נמוך
$ 0.155132
גבוה 24 שעות

$ 0.143795
$ 0.155132
$ 1.86
$ 0.107477
-0.19%

-3.54%

-3.36%

-3.36%

Aave BAT (ABAT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.148105. במהלך 24 השעות האחרונות, ABAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.143795 לבין שיא של $ 0.155132, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ABATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.86, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.107477.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ABAT השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -3.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave BAT (ABAT) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00
$ 25.78K
0.00
173,721.5776649681
שווי השוק הנוכחי של Aave BAT הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של ABAT הוא 0.00, עם היצע כולל של 173721.5776649681. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.78K.

Aave BAT (ABAT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Aave BATל USDהיה $ -0.0054524122884308.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAave BAT ל USDהיה . $ -0.0135316281.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAave BAT ל USDהיה $ +0.0331899898.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Aave BATל USDהיה $ +0.0024027261609866.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0054524122884308-3.54%
30 ימים$ -0.0135316281-9.13%
60 ימים$ +0.0331899898+22.41%
90 ימים$ +0.0024027261609866+1.65%

מה זהAave BAT (ABAT)

Aave BAT is an interest bearing token minted upon deposit and burned when redeemed. The aBAT is pegged 1:1 to the value of the underlying BAT that is deposited in Aave protocol. aBAT, can be freely stored, transferred, and traded. While the underlying asset is loaned out to borrowers, aBAT accrue interest in real time, directly in your wallet!

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Aave BAT (ABAT) משאב

האתר הרשמי

Aave BATתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aave BAT (ABAT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aave BAT (ABAT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aave BAT.

בדוק את Aave BAT תחזית המחיר עכשיו‏!

ABAT למטבעות מקומיים

Aave BAT (ABAT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aave BAT (ABAT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ABAT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Aave BAT (ABAT)

כמה שווה Aave BAT (ABAT) היום?
החי ABATהמחיר ב USD הוא 0.148105 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ABAT ל USD?
המחיר הנוכחי של ABAT ל USD הוא $ 0.148105. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aave BAT?
שווי השוק של ABAT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ABAT?
ההיצע במחזור של ABAT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ABAT?
‏‏ABAT השיג מחיר שיא (ATH) של 1.86 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ABAT?
ABAT ‏‏רשם מחירATL של 0.107477 USD.
מהו נפח המסחר של ABAT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ABAT הוא $ 0.00 USD.
האם ABAT יעלה השנה?
ABAT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ABAT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 22:10:37 (UTC+8)

