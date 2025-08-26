Aave BAT (ABAT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.143795 $ 0.143795 $ 0.143795 24 שעות נמוך $ 0.155132 $ 0.155132 $ 0.155132 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.143795$ 0.143795 $ 0.143795 גבוה 24 שעות $ 0.155132$ 0.155132 $ 0.155132 שיא כל הזמנים $ 1.86$ 1.86 $ 1.86 המחיר הנמוך ביותר $ 0.107477$ 0.107477 $ 0.107477 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) -3.54% שינוי מחיר (7D) -3.36% שינוי מחיר (7D) -3.36%

Aave BAT (ABAT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.148105. במהלך 24 השעות האחרונות, ABAT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.143795 לבין שיא של $ 0.155132, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ABATהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.86, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.107477.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ABAT השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -3.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.36% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave BAT (ABAT) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 25.78K$ 25.78K $ 25.78K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 173,721.5776649681 173,721.5776649681 173,721.5776649681

שווי השוק הנוכחי של Aave BAT הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של ABAT הוא 0.00, עם היצע כולל של 173721.5776649681. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 25.78K.