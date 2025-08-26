Aave Balancer Pool Token (ABPT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.411015 $ 0.411015 $ 0.411015 24 שעות נמוך $ 0.441778 $ 0.441778 $ 0.441778 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.411015$ 0.411015 $ 0.411015 גבוה 24 שעות $ 0.441778$ 0.441778 $ 0.441778 שיא כל הזמנים $ 0.489242$ 0.489242 $ 0.489242 המחיר הנמוך ביותר $ 0.062614$ 0.062614 $ 0.062614 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) +0.05% שינוי מחיר (7D) +12.56% שינוי מחיר (7D) +12.56%

Aave Balancer Pool Token (ABPT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.432344. במהלך 24 השעות האחרונות, ABPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.411015 לבין שיא של $ 0.441778, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ABPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.489242, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.062614.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ABPT השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, +0.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave Balancer Pool Token (ABPT) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת ---- --

שווי השוק הנוכחי של Aave Balancer Pool Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של ABPT הוא 0.00, עם היצע כולל של . שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.00.