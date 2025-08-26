עוד על ABPT

Aave Balancer Pool Token סֵמֶל

Aave Balancer Pool Token מחיר (ABPT)

לא רשום

$0.432344
0.00%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
Aave Balancer Pool Token (ABPT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:37:35 (UTC+8)

Aave Balancer Pool Token (ABPT) מידע על מחיר (USD)

$ 0.411015
24 שעות נמוך
גבוה 24 שעות

$ 0.411015
$ 0.441778
$ 0.489242
$ 0.062614
Aave Balancer Pool Token (ABPT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.432344. במהלך 24 השעות האחרונות, ABPT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.411015 לבין שיא של $ 0.441778, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ABPTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.489242, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.062614.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ABPT השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, +0.05% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+12.56% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave Balancer Pool Token (ABPT) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של Aave Balancer Pool Token הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של ABPT הוא 0.00, עם היצע כולל של . שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.00.

Aave Balancer Pool Token (ABPT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Aave Balancer Pool Tokenל USDהיה $ +0.00021597.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAave Balancer Pool Token ל USDהיה . $ +0.0536546686.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAave Balancer Pool Token ל USDהיה $ +0.1589783363.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Aave Balancer Pool Tokenל USDהיה $ +0.1006704861422038.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ +0.00021597+0.05%
30 ימים$ +0.0536546686+12.41%
60 ימים$ +0.1589783363+36.77%
90 ימים$ +0.1006704861422038+30.35%

מה זהAave Balancer Pool Token (ABPT)

Aave Balancer Pool Token (aBPT) is the LP staking token that can be obtained for providing liquidity to the AAVE/ETH smart pool on Balancer.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Aave Balancer Pool Token (ABPT) משאב

האתר הרשמי

Aave Balancer Pool Tokenתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aave Balancer Pool Token (ABPT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aave Balancer Pool Token (ABPT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aave Balancer Pool Token.

בדוק את Aave Balancer Pool Token תחזית המחיר עכשיו‏!

ABPT למטבעות מקומיים

Aave Balancer Pool Token (ABPT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aave Balancer Pool Token (ABPT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ABPT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Aave Balancer Pool Token (ABPT)

כמה שווה Aave Balancer Pool Token (ABPT) היום?
החי ABPTהמחיר ב USD הוא 0.432344 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ABPT ל USD?
המחיר הנוכחי של ABPT ל USD הוא $ 0.432344. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aave Balancer Pool Token?
שווי השוק של ABPT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ABPT?
ההיצע במחזור של ABPT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ABPT?
‏‏ABPT השיג מחיר שיא (ATH) של 0.489242 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ABPT?
ABPT ‏‏רשם מחירATL של 0.062614 USD.
מהו נפח המסחר של ABPT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ABPT הוא $ 0.00 USD.
האם ABPT יעלה השנה?
ABPT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ABPT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:37:35 (UTC+8)

Aave Balancer Pool Token (ABPT) עדכונים חשובים מהתעשייה

