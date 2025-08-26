Aave BAL (ABAL) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1.26 $ 1.26 $ 1.26 24 שעות נמוך $ 1.42 $ 1.42 $ 1.42 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1.26$ 1.26 $ 1.26 גבוה 24 שעות $ 1.42$ 1.42 $ 1.42 שיא כל הזמנים $ 34.88$ 34.88 $ 34.88 המחיר הנמוך ביותר $ 0.755445$ 0.755445 $ 0.755445 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.04% שינוי מחיר (1D) -3.18% שינוי מחיר (7D) -0.78% שינוי מחיר (7D) -0.78%

Aave BAL (ABAL) המחיר בזמן אמת של הוא $1.31. במהלך 24 השעות האחרונות, ABAL נסחר בטווח שבין שפל של $ 1.26 לבין שיא של $ 1.42, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ABALהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 34.88, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.755445.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ABAL השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -3.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.78% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave BAL (ABAL) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 74.99K$ 74.99K $ 74.99K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 57,442.71843349561 57,442.71843349561 57,442.71843349561

שווי השוק הנוכחי של Aave BAL הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של ABAL הוא 0.00, עם היצע כולל של 57442.71843349561. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 74.99K.