Aave AMM WETH (AAMMWETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 4,333.43 גבוה 24 שעות $ 4,676.81 שיא כל הזמנים $ 4,950.05 המחיר הנמוך ביותר $ 896.76 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) -3.57% שינוי מחיר (7D) +4.20%

Aave AMM WETH (AAMMWETH) המחיר בזמן אמת של הוא $4,463.31. במהלך 24 השעות האחרונות, AAMMWETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 4,333.43 לבין שיא של $ 4,676.81, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAMMWETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,950.05, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 896.76.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAMMWETH השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -3.57% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+4.20% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave AMM WETH (AAMMWETH) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.11M אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 247.7694799677507

שווי השוק הנוכחי של Aave AMM WETH הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AAMMWETH הוא 0.00, עם היצע כולל של 247.7694799677507. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.11M.