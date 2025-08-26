Aave AMM WBTC (AAMMWBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 108,295 גבוה 24 שעות $ 113,850 שיא כל הזמנים $ 124,459 המחיר הנמוך ביותר $ 15,543.79 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.02% שינוי מחיר (1D) -1.25% שינוי מחיר (7D) -4.64%

Aave AMM WBTC (AAMMWBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $110,089. במהלך 24 השעות האחרונות, AAMMWBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 108,295 לבין שיא של $ 113,850, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAMMWBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 124,459, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 15,543.79.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAMMWBTC השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -1.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave AMM WBTC (AAMMWBTC) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 34.44K אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 0.3127942

שווי השוק הנוכחי של Aave AMM WBTC הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AAMMWBTC הוא 0.00, עם היצע כולל של 0.3127942. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.44K.