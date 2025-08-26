עוד על AAMMWBTC

Aave AMM WBTC סֵמֶל

Aave AMM WBTC מחיר (AAMMWBTC)

לא רשום

1 AAMMWBTC ל USDמחיר חי:

$110,089
$110,089$110,089
-1.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Aave AMM WBTC (AAMMWBTC) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:37:17 (UTC+8)

Aave AMM WBTC (AAMMWBTC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 108,295
$ 108,295$ 108,295
24 שעות נמוך
$ 113,850
$ 113,850$ 113,850
גבוה 24 שעות

$ 108,295
$ 108,295$ 108,295

$ 113,850
$ 113,850$ 113,850

$ 124,459
$ 124,459$ 124,459

$ 15,543.79
$ 15,543.79$ 15,543.79

+0.02%

-1.25%

-4.64%

-4.64%

Aave AMM WBTC (AAMMWBTC) המחיר בזמן אמת של הוא $110,089. במהלך 24 השעות האחרונות, AAMMWBTC נסחר בטווח שבין שפל של $ 108,295 לבין שיא של $ 113,850, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAMMWBTCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 124,459, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 15,543.79.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAMMWBTC השתנה ב +0.02% במהלך השעה האחרונה, -1.25% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-4.64% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave AMM WBTC (AAMMWBTC) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 34.44K
$ 34.44K$ 34.44K

0.00
0.00 0.00

0.3127942
0.3127942 0.3127942

שווי השוק הנוכחי של Aave AMM WBTC הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AAMMWBTC הוא 0.00, עם היצע כולל של 0.3127942. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 34.44K.

Aave AMM WBTC (AAMMWBTC) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Aave AMM WBTCל USDהיה $ -1,408.5070549988.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAave AMM WBTC ל USDהיה . $ -7,132.2589807000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAave AMM WBTC ל USDהיה $ +1,828.8094769000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Aave AMM WBTCל USDהיה $ +1,800.2427589539.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -1,408.5070549988-1.25%
30 ימים$ -7,132.2589807000-6.47%
60 ימים$ +1,828.8094769000+1.66%
90 ימים$ +1,800.2427589539+1.66%

מה זהAave AMM WBTC (AAMMWBTC)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Aave AMM WBTC (AAMMWBTC) משאב

האתר הרשמי

Aave AMM WBTCתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aave AMM WBTC (AAMMWBTC) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aave AMM WBTC (AAMMWBTC) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aave AMM WBTC.

בדוק את Aave AMM WBTC תחזית המחיר עכשיו‏!

AAMMWBTC למטבעות מקומיים

Aave AMM WBTC (AAMMWBTC) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aave AMM WBTC (AAMMWBTC) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AAMMWBTC הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Aave AMM WBTC (AAMMWBTC)

כמה שווה Aave AMM WBTC (AAMMWBTC) היום?
החי AAMMWBTCהמחיר ב USD הוא 110,089 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AAMMWBTC ל USD?
המחיר הנוכחי של AAMMWBTC ל USD הוא $ 110,089. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aave AMM WBTC?
שווי השוק של AAMMWBTC הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AAMMWBTC?
ההיצע במחזור של AAMMWBTC הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AAMMWBTC?
‏‏AAMMWBTC השיג מחיר שיא (ATH) של 124,459 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AAMMWBTC?
AAMMWBTC ‏‏רשם מחירATL של 15,543.79 USD.
מהו נפח המסחר של AAMMWBTC?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AAMMWBTC הוא $ 0.00 USD.
האם AAMMWBTC יעלה השנה?
AAMMWBTC ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AAMMWBTC תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:37:17 (UTC+8)

