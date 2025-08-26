Aave AMM USDT (AAMMUSDT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.995238 $ 0.995238 $ 0.995238 24 שעות נמוך $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.995238$ 0.995238 $ 0.995238 גבוה 24 שעות $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 שיא כל הזמנים $ 1.079$ 1.079 $ 1.079 המחיר הנמוך ביותר $ 0.661369$ 0.661369 $ 0.661369 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.04% שינוי מחיר (1D) -0.18% שינוי מחיר (7D) +0.05% שינוי מחיר (7D) +0.05%

Aave AMM USDT (AAMMUSDT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.99706. במהלך 24 השעות האחרונות, AAMMUSDT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.995238 לבין שיא של $ 1.004, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAMMUSDTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.079, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.661369.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAMMUSDT השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -0.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave AMM USDT (AAMMUSDT) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 19.94K$ 19.94K $ 19.94K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 19,995.538015 19,995.538015 19,995.538015

שווי השוק הנוכחי של Aave AMM USDT הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AAMMUSDT הוא 0.00, עם היצע כולל של 19995.538015. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.94K.