Aave AMM USDT סֵמֶל

Aave AMM USDT מחיר (AAMMUSDT)

לא רשום

1 AAMMUSDT ל USDמחיר חי:

$0.99706
$0.99706$0.99706
-0.10%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Aave AMM USDT (AAMMUSDT) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:37:09 (UTC+8)

Aave AMM USDT (AAMMUSDT) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.995238
$ 0.995238$ 0.995238
24 שעות נמוך
$ 1.004
$ 1.004$ 1.004
גבוה 24 שעות

$ 0.995238
$ 0.995238$ 0.995238

$ 1.004
$ 1.004$ 1.004

$ 1.079
$ 1.079$ 1.079

$ 0.661369
$ 0.661369$ 0.661369

-0.04%

-0.18%

+0.05%

+0.05%

Aave AMM USDT (AAMMUSDT) המחיר בזמן אמת של הוא $0.99706. במהלך 24 השעות האחרונות, AAMMUSDT נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.995238 לבין שיא של $ 1.004, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAMMUSDTהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.079, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.661369.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAMMUSDT השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -0.18% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave AMM USDT (AAMMUSDT) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 19.94K
$ 19.94K$ 19.94K

0.00
0.00 0.00

19,995.538015
19,995.538015 19,995.538015

שווי השוק הנוכחי של Aave AMM USDT הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AAMMUSDT הוא 0.00, עם היצע כולל של 19995.538015. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 19.94K.

Aave AMM USDT (AAMMUSDT) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Aave AMM USDTל USDהיה $ -0.0018027781757498.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAave AMM USDT ל USDהיה . $ -0.0014722587.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAave AMM USDT ל USDהיה $ -0.0009220810.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Aave AMM USDTל USDהיה $ -0.002920389057129.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0018027781757498-0.18%
30 ימים$ -0.0014722587-0.14%
60 ימים$ -0.0009220810-0.09%
90 ימים$ -0.002920389057129-0.29%

מה זהAave AMM USDT (AAMMUSDT)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Aave AMM USDT (AAMMUSDT) משאב

האתר הרשמי

Aave AMM USDTתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aave AMM USDT (AAMMUSDT) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aave AMM USDT (AAMMUSDT) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aave AMM USDT.

בדוק את Aave AMM USDT תחזית המחיר עכשיו‏!

AAMMUSDT למטבעות מקומיים

Aave AMM USDT (AAMMUSDT) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aave AMM USDT (AAMMUSDT) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AAMMUSDT הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Aave AMM USDT (AAMMUSDT)

כמה שווה Aave AMM USDT (AAMMUSDT) היום?
החי AAMMUSDTהמחיר ב USD הוא 0.99706 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AAMMUSDT ל USD?
המחיר הנוכחי של AAMMUSDT ל USD הוא $ 0.99706. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aave AMM USDT?
שווי השוק של AAMMUSDT הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AAMMUSDT?
ההיצע במחזור של AAMMUSDT הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AAMMUSDT?
‏‏AAMMUSDT השיג מחיר שיא (ATH) של 1.079 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AAMMUSDT?
AAMMUSDT ‏‏רשם מחירATL של 0.661369 USD.
מהו נפח המסחר של AAMMUSDT?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AAMMUSDT הוא $ 0.00 USD.
האם AAMMUSDT יעלה השנה?
AAMMUSDT ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AAMMUSDT תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.