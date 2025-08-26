Aave AMM USDC (AAMMUSDC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.995372 $ 0.995372 $ 0.995372 24 שעות נמוך $ 1.006 $ 1.006 $ 1.006 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.995372$ 0.995372 $ 0.995372 גבוה 24 שעות $ 1.006$ 1.006 $ 1.006 שיא כל הזמנים $ 1.49$ 1.49 $ 1.49 המחיר הנמוך ביותר $ 0.662357$ 0.662357 $ 0.662357 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) -0.20% שינוי מחיר (7D) -0.08% שינוי מחיר (7D) -0.08%

Aave AMM USDC (AAMMUSDC) המחיר בזמן אמת של הוא $0.999005. במהלך 24 השעות האחרונות, AAMMUSDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.995372 לבין שיא של $ 1.006, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAMMUSDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.49, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.662357.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAMMUSDC השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -0.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave AMM USDC (AAMMUSDC) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 32.80K$ 32.80K $ 32.80K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 32,829.539625 32,829.539625 32,829.539625

שווי השוק הנוכחי של Aave AMM USDC הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AAMMUSDC הוא 0.00, עם היצע כולל של 32829.539625. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 32.80K.