Aave AMM UniYFIWETH (AAMMUNIYFIWETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 26,427 $ 26,427 $ 26,427 24 שעות נמוך $ 28,333 $ 28,333 $ 28,333 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 26,427$ 26,427 $ 26,427 גבוה 24 שעות $ 28,333$ 28,333 $ 28,333 שיא כל הזמנים $ 57,229$ 57,229 $ 57,229 המחיר הנמוך ביותר $ 8,895.36$ 8,895.36 $ 8,895.36 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) -3.19% שינוי מחיר (7D) +0.48% שינוי מחיר (7D) +0.48%

Aave AMM UniYFIWETH (AAMMUNIYFIWETH) המחיר בזמן אמת של הוא $26,911. במהלך 24 השעות האחרונות, AAMMUNIYFIWETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 26,427 לבין שיא של $ 28,333, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAMMUNIYFIWETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 57,229, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 8,895.36.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAMMUNIYFIWETH השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -3.19% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.48% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave AMM UniYFIWETH (AAMMUNIYFIWETH) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 92.87K$ 92.87K $ 92.87K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 3.4511102083325 3.4511102083325 3.4511102083325

שווי השוק הנוכחי של Aave AMM UniYFIWETH הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AAMMUNIYFIWETH הוא 0.00, עם היצע כולל של 3.4511102083325. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 92.87K.