Aave AMM UniWBTCWETH סֵמֶל

Aave AMM UniWBTCWETH מחיר (AAMMUNIWBTCWETH)

לא רשום

1 AAMMUNIWBTCWETH ל USDמחיר חי:

$5,782,015,854
$5,782,015,854$5,782,015,854
-2.90%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 22:10:23 (UTC+8)

Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 5,672,114,686
$ 5,672,114,686$ 5,672,114,686
24 שעות נמוך
$ 6,000,390,657
$ 6,000,390,657$ 6,000,390,657
גבוה 24 שעות

$ 5,672,114,686
$ 5,672,114,686$ 5,672,114,686

$ 6,000,390,657
$ 6,000,390,657$ 6,000,390,657

$ 6,386,381,353
$ 6,386,381,353$ 6,386,381,353

$ 988,929,857
$ 988,929,857$ 988,929,857

-0.54%

-2.99%

-1.57%

-1.57%

Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) המחיר בזמן אמת של הוא $5,782,015,854. במהלך 24 השעות האחרונות, AAMMUNIWBTCWETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 5,672,114,686 לבין שיא של $ 6,000,390,657, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAMMUNIWBTCWETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6,386,381,353, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 988,929,857.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAMMUNIWBTCWETH השתנה ב -0.54% במהלך השעה האחרונה, -2.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.09K
$ 1.09K$ 1.09K

0.00
0.00 0.00

1.88777658802e-07
1.88777658802e-07 1.88777658802e-07

שווי השוק הנוכחי של Aave AMM UniWBTCWETH הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AAMMUNIWBTCWETH הוא 0.00, עם היצע כולל של 1.88777658802e-07. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.09K.

Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Aave AMM UniWBTCWETHל USDהיה $ -178,048,292.715656.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAave AMM UniWBTCWETH ל USDהיה . $ +203,720,077.3903236000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAave AMM UniWBTCWETH ל USDהיה $ +2,090,209,138.8495372000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Aave AMM UniWBTCWETHל USDהיה $ +1,337,666,928.637821.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -178,048,292.715656-2.99%
30 ימים$ +203,720,077.3903236000+3.52%
60 ימים$ +2,090,209,138.8495372000+36.15%
90 ימים$ +1,337,666,928.637821+30.10%

מה זהAave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) משאב

האתר הרשמי

Aave AMM UniWBTCWETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aave AMM UniWBTCWETH.

בדוק את Aave AMM UniWBTCWETH תחזית המחיר עכשיו‏!

AAMMUNIWBTCWETH למטבעות מקומיים

Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AAMMUNIWBTCWETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH)

כמה שווה Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) היום?
החי AAMMUNIWBTCWETHהמחיר ב USD הוא 5,782,015,854 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AAMMUNIWBTCWETH ל USD?
המחיר הנוכחי של AAMMUNIWBTCWETH ל USD הוא $ 5,782,015,854. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aave AMM UniWBTCWETH?
שווי השוק של AAMMUNIWBTCWETH הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AAMMUNIWBTCWETH?
ההיצע במחזור של AAMMUNIWBTCWETH הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AAMMUNIWBTCWETH?
‏‏AAMMUNIWBTCWETH השיג מחיר שיא (ATH) של 6,386,381,353 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AAMMUNIWBTCWETH?
AAMMUNIWBTCWETH ‏‏רשם מחירATL של 988,929,857 USD.
מהו נפח המסחר של AAMMUNIWBTCWETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AAMMUNIWBTCWETH הוא $ 0.00 USD.
האם AAMMUNIWBTCWETH יעלה השנה?
AAMMUNIWBTCWETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AAMMUNIWBTCWETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
