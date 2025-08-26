Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 5,672,114,686 $ 5,672,114,686 $ 5,672,114,686 24 שעות נמוך $ 6,000,390,657 $ 6,000,390,657 $ 6,000,390,657 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 5,672,114,686$ 5,672,114,686 $ 5,672,114,686 גבוה 24 שעות $ 6,000,390,657$ 6,000,390,657 $ 6,000,390,657 שיא כל הזמנים $ 6,386,381,353$ 6,386,381,353 $ 6,386,381,353 המחיר הנמוך ביותר $ 988,929,857$ 988,929,857 $ 988,929,857 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.54% שינוי מחיר (1D) -2.99% שינוי מחיר (7D) -1.57% שינוי מחיר (7D) -1.57%

Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) המחיר בזמן אמת של הוא $5,782,015,854. במהלך 24 השעות האחרונות, AAMMUNIWBTCWETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 5,672,114,686 לבין שיא של $ 6,000,390,657, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAMMUNIWBTCWETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 6,386,381,353, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 988,929,857.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAMMUNIWBTCWETH השתנה ב -0.54% במהלך השעה האחרונה, -2.99% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-1.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave AMM UniWBTCWETH (AAMMUNIWBTCWETH) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.09K$ 1.09K $ 1.09K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 1.88777658802e-07 1.88777658802e-07 1.88777658802e-07

שווי השוק הנוכחי של Aave AMM UniWBTCWETH הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AAMMUNIWBTCWETH הוא 0.00, עם היצע כולל של 1.88777658802e-07. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.09K.