Aave AMM UniWBTCUSDC (AAMMUNIWBTCUSDC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 120,898,802,393,204 $ 120,898,802,393,204 $ 120,898,802,393,204 24 שעות נמוך $ 124,292,854,844,726 $ 124,292,854,844,726 $ 124,292,854,844,726 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 120,898,802,393,204$ 120,898,802,393,204 $ 120,898,802,393,204 גבוה 24 שעות $ 124,292,854,844,726$ 124,292,854,844,726 $ 124,292,854,844,726 שיא כל הזמנים $ 167,448,641,827,264$ 167,448,641,827,264 $ 167,448,641,827,264 המחיר הנמוך ביותר $ 32,826,283,695,800$ 32,826,283,695,800 $ 32,826,283,695,800 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.04% שינוי מחיר (1D) -0.69% שינוי מחיר (7D) -2.29% שינוי מחיר (7D) -2.29%

Aave AMM UniWBTCUSDC (AAMMUNIWBTCUSDC) המחיר בזמן אמת של הוא $121,900,091,515,281. במהלך 24 השעות האחרונות, AAMMUNIWBTCUSDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 120,898,802,393,204 לבין שיא של $ 124,292,854,844,726, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAMMUNIWBTCUSDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 167,448,641,827,264, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 32,826,283,695,800.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAMMUNIWBTCUSDC השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -0.69% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.29% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave AMM UniWBTCUSDC (AAMMUNIWBTCUSDC) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.72K$ 1.72K $ 1.72K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 1.412207e-11 1.412207e-11 1.412207e-11

שווי השוק הנוכחי של Aave AMM UniWBTCUSDC הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AAMMUNIWBTCUSDC הוא 0.00, עם היצע כולל של 1.412207e-11. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.72K.