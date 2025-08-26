Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 354,237,955 $ 354,237,955 $ 354,237,955 24 שעות נמוך $ 368,499,003 $ 368,499,003 $ 368,499,003 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 354,237,955$ 354,237,955 $ 354,237,955 גבוה 24 שעות $ 368,499,003$ 368,499,003 $ 368,499,003 שיא כל הזמנים $ 378,653,426$ 378,653,426 $ 378,653,426 המחיר הנמוך ביותר $ 119,099,853$ 119,099,853 $ 119,099,853 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.23% שינוי מחיר (1D) -1.76% שינוי מחיר (7D) +2.53% שינוי מחיר (7D) +2.53%

Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH) המחיר בזמן אמת של הוא $359,292,977. במהלך 24 השעות האחרונות, AAMMUNIUSDCWETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 354,237,955 לבין שיא של $ 368,499,003, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAMMUNIUSDCWETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 378,653,426, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 119,099,853.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAMMUNIUSDCWETH השתנה ב -0.23% במהלך השעה האחרונה, -1.76% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+2.53% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave AMM UniUSDCWETH (AAMMUNIUSDCWETH) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 98.88$ 98.88 $ 98.88 אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 2.74634109344e-07 2.74634109344e-07 2.74634109344e-07

שווי השוק הנוכחי של Aave AMM UniUSDCWETH הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AAMMUNIUSDCWETH הוא 0.00, עם היצע כולל של 2.74634109344e-07. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 98.88.