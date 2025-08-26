Aave AMM UniUNIWETH (AAMMUNIUNIWETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1,047.47 24 שעות נמוך $ 1,142.08 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 1,561.79 המחיר הנמוך ביותר $ 241.22 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.04% שינוי מחיר (1D) -4.20% שינוי מחיר (7D) -2.00%

Aave AMM UniUNIWETH (AAMMUNIUNIWETH) המחיר בזמן אמת של הוא $1,068.83. במהלך 24 השעות האחרונות, AAMMUNIUNIWETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 1,047.47 לבין שיא של $ 1,142.08, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAMMUNIUNIWETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,561.79, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 241.22.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAMMUNIUNIWETH השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -4.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-2.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave AMM UniUNIWETH (AAMMUNIUNIWETH) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 597.57 אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 0.5587238688267537

שווי השוק הנוכחי של Aave AMM UniUNIWETH הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AAMMUNIUNIWETH הוא 0.00, עם היצע כולל של 0.5587238688267537. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 597.57.