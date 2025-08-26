Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 256.92 גבוה 24 שעות $ 276.14 שיא כל הזמנים $ 765.6 המחיר הנמוך ביותר $ 130.41 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.04% שינוי מחיר (1D) -2.23% שינוי מחיר (7D) +0.15%

Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH) המחיר בזמן אמת של הוא $263.19. במהלך 24 השעות האחרונות, AAMMUNISNXWETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 256.92 לבין שיא של $ 276.14, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAMMUNISNXWETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 765.6, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 130.41.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAMMUNISNXWETH השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -2.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave AMM UniSNXWETH (AAMMUNISNXWETH) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 69.93K אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 265.712677805313

שווי השוק הנוכחי של Aave AMM UniSNXWETH הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AAMMUNISNXWETH הוא 0.00, עם היצע כולל של 265.712677805313. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 69.93K.