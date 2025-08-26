עוד על AAMMUNIRENWETH

Aave AMM UniRENWETH סֵמֶל

Aave AMM UniRENWETH מחיר (AAMMUNIRENWETH)

1 AAMMUNIRENWETH ל USDמחיר חי:

$40.51
$40.51
-3.20%1D
Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:36:18 (UTC+8)

Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 39.55
24 שעות נמוך
$ 42.55
גבוה 24 שעות

$ 39.55
$ 42.55
$ 228.42
$ 20.71
-0.04%

-3.23%

-0.08%

-0.08%

Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) המחיר בזמן אמת של הוא $40.51. במהלך 24 השעות האחרונות, AAMMUNIRENWETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 39.55 לבין שיא של $ 42.55, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAMMUNIRENWETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 228.42, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 20.71.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAMMUNIRENWETH השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -3.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00
$ 243.05
0.00
6.0
שווי השוק הנוכחי של Aave AMM UniRENWETH הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AAMMUNIRENWETH הוא 0.00, עם היצע כולל של 6.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 243.05.

Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Aave AMM UniRENWETHל USDהיה $ -1.3578137410987.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAave AMM UniRENWETH ל USDהיה . $ +0.9330587280.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAave AMM UniRENWETH ל USDהיה $ +17.3410589860.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Aave AMM UniRENWETHל USDהיה $ +4.950499869532545.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -1.3578137410987-3.23%
30 ימים$ +0.9330587280+2.30%
60 ימים$ +17.3410589860+42.81%
90 ימים$ +4.950499869532545+13.92%

מה זהAave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH)

Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) משאב

האתר הרשמי

Aave AMM UniRENWETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aave AMM UniRENWETH.

בדוק את Aave AMM UniRENWETH תחזית המחיר עכשיו‏!

AAMMUNIRENWETH למטבעות מקומיים

Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AAMMUNIRENWETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH)

כמה שווה Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) היום?
החי AAMMUNIRENWETHהמחיר ב USD הוא 40.51 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AAMMUNIRENWETH ל USD?
המחיר הנוכחי של AAMMUNIRENWETH ל USD הוא $ 40.51. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aave AMM UniRENWETH?
שווי השוק של AAMMUNIRENWETH הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AAMMUNIRENWETH?
ההיצע במחזור של AAMMUNIRENWETH הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AAMMUNIRENWETH?
‏‏AAMMUNIRENWETH השיג מחיר שיא (ATH) של 228.42 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AAMMUNIRENWETH?
AAMMUNIRENWETH ‏‏רשם מחירATL של 20.71 USD.
מהו נפח המסחר של AAMMUNIRENWETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AAMMUNIRENWETH הוא $ 0.00 USD.
האם AAMMUNIRENWETH יעלה השנה?
AAMMUNIRENWETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AAMMUNIRENWETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.