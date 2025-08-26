Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: נמוך 24 שעות $ 39.55 גבוה 24 שעות $ 42.55 שיא כל הזמנים $ 228.42 המחיר הנמוך ביותר $ 20.71 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.04% שינוי מחיר (1D) -3.23% שינוי מחיר (7D) -0.08%

Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) המחיר בזמן אמת של הוא $40.51. במהלך 24 השעות האחרונות, AAMMUNIRENWETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 39.55 לבין שיא של $ 42.55, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAMMUNIRENWETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 228.42, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 20.71.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAMMUNIRENWETH השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -3.23% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave AMM UniRENWETH (AAMMUNIRENWETH) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 243.05 אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 6.0

שווי השוק הנוכחי של Aave AMM UniRENWETH הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AAMMUNIRENWETH הוא 0.00, עם היצע כולל של 6.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 243.05.