עוד על AAMMUNIMKRWETH

AAMMUNIMKRWETH מידע על מחיר

AAMMUNIMKRWETH אתר רשמי

AAMMUNIMKRWETH טוקניומיקה

AAMMUNIMKRWETH תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

Aave AMM UniMKRWETH סֵמֶל

Aave AMM UniMKRWETH מחיר (AAMMUNIMKRWETH)

לא רשום

1 AAMMUNIMKRWETH ל USDמחיר חי:

$8,044.64
$8,044.64$8,044.64
-1.50%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 22:10:07 (UTC+8)

Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 7,763.52
$ 7,763.52$ 7,763.52
24 שעות נמוך
$ 8,210.84
$ 8,210.84$ 8,210.84
גבוה 24 שעות

$ 7,763.52
$ 7,763.52$ 7,763.52

$ 8,210.84
$ 8,210.84$ 8,210.84

$ 11,087.25
$ 11,087.25$ 11,087.25

$ 2,040.37
$ 2,040.37$ 2,040.37

-0.49%

-1.54%

-3.57%

-3.57%

Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) המחיר בזמן אמת של הוא $8,044.64. במהלך 24 השעות האחרונות, AAMMUNIMKRWETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 7,763.52 לבין שיא של $ 8,210.84, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAMMUNIMKRWETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 11,087.25, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 2,040.37.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAMMUNIMKRWETH השתנה ב -0.49% במהלך השעה האחרונה, -1.54% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.57% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 1.24K
$ 1.24K$ 1.24K

0.00
0.00 0.00

0.154969726693991
0.154969726693991 0.154969726693991

שווי השוק הנוכחי של Aave AMM UniMKRWETH הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AAMMUNIMKRWETH הוא 0.00, עם היצע כולל של 0.154969726693991. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.24K.

Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Aave AMM UniMKRWETHל USDהיה $ -126.052588208889.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAave AMM UniMKRWETH ל USDהיה . $ -919.4669555840.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAave AMM UniMKRWETH ל USDהיה $ +1,873.9160282080.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Aave AMM UniMKRWETHל USDהיה $ +1,654.437626080631.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -126.052588208889-1.54%
30 ימים$ -919.4669555840-11.42%
60 ימים$ +1,873.9160282080+23.29%
90 ימים$ +1,654.437626080631+25.89%

מה זהAave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) משאב

האתר הרשמי

Aave AMM UniMKRWETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aave AMM UniMKRWETH.

בדוק את Aave AMM UniMKRWETH תחזית המחיר עכשיו‏!

AAMMUNIMKRWETH למטבעות מקומיים

Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AAMMUNIMKRWETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH)

כמה שווה Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) היום?
החי AAMMUNIMKRWETHהמחיר ב USD הוא 8,044.64 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AAMMUNIMKRWETH ל USD?
המחיר הנוכחי של AAMMUNIMKRWETH ל USD הוא $ 8,044.64. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aave AMM UniMKRWETH?
שווי השוק של AAMMUNIMKRWETH הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AAMMUNIMKRWETH?
ההיצע במחזור של AAMMUNIMKRWETH הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AAMMUNIMKRWETH?
‏‏AAMMUNIMKRWETH השיג מחיר שיא (ATH) של 11,087.25 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AAMMUNIMKRWETH?
AAMMUNIMKRWETH ‏‏רשם מחירATL של 2,040.37 USD.
מהו נפח המסחר של AAMMUNIMKRWETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AAMMUNIMKRWETH הוא $ 0.00 USD.
האם AAMMUNIMKRWETH יעלה השנה?
AAMMUNIMKRWETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AAMMUNIMKRWETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 22:10:07 (UTC+8)

Aave AMM UniMKRWETH (AAMMUNIMKRWETH) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.