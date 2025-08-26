Aave AMM UniLINKWETH (AAMMUNILINKWETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1,207.04 $ 1,207.04 $ 1,207.04 24 שעות נמוך $ 1,294.27 $ 1,294.27 $ 1,294.27 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1,207.04$ 1,207.04 $ 1,207.04 גבוה 24 שעות $ 1,294.27$ 1,294.27 $ 1,294.27 שיא כל הזמנים $ 1,394.22$ 1,394.22 $ 1,394.22 המחיר הנמוך ביותר $ 217.97$ 217.97 $ 217.97 שינוי מחיר (שעה אחת) +0.46% שינוי מחיר (1D) -4.29% שינוי מחיר (7D) -0.30% שינוי מחיר (7D) -0.30%

Aave AMM UniLINKWETH (AAMMUNILINKWETH) המחיר בזמן אמת של הוא $1,220.09. במהלך 24 השעות האחרונות, AAMMUNILINKWETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 1,207.04 לבין שיא של $ 1,294.27, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAMMUNILINKWETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,394.22, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 217.97.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAMMUNILINKWETH השתנה ב +0.46% במהלך השעה האחרונה, -4.29% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.30% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave AMM UniLINKWETH (AAMMUNILINKWETH) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 97.98K$ 97.98K $ 97.98K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 80.30683620489359 80.30683620489359 80.30683620489359

שווי השוק הנוכחי של Aave AMM UniLINKWETH הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AAMMUNILINKWETH הוא 0.00, עם היצע כולל של 80.30683620489359. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 97.98K.