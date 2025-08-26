Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 276.08 24 שעות נמוך $ 287.24 גבוה 24 שעות שיא כל הזמנים $ 295.16 המחיר הנמוך ביותר $ 101.65 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) -1.74% שינוי מחיר (7D) +1.74%

Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) המחיר בזמן אמת של הוא $278.27. במהלך 24 השעות האחרונות, AAMMUNIDAIWETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 276.08 לבין שיא של $ 287.24, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAMMUNIDAIWETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 295.16, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 101.65.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAMMUNIDAIWETH השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -1.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+1.74% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave AMM UniDAIWETH (AAMMUNIDAIWETH) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 102.12 אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 0.3669935870092189

שווי השוק הנוכחי של Aave AMM UniDAIWETH הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AAMMUNIDAIWETH הוא 0.00, עם היצע כולל של 0.3669935870092189. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 102.12.