Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 2,260,357 $ 2,260,357 $ 2,260,357 24 שעות נמוך $ 2,280,966 $ 2,280,966 $ 2,280,966 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 2,260,357$ 2,260,357 $ 2,260,357 גבוה 24 שעות $ 2,280,966$ 2,280,966 $ 2,280,966 שיא כל הזמנים $ 2,998,756$ 2,998,756 $ 2,998,756 המחיר הנמוך ביותר $ 1,473,166$ 1,473,166 $ 1,473,166 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.03% שינוי מחיר (1D) -0.07% שינוי מחיר (7D) +0.09% שינוי מחיר (7D) +0.09%

Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC) המחיר בזמן אמת של הוא $2,264,014. במהלך 24 השעות האחרונות, AAMMUNIDAIUSDC נסחר בטווח שבין שפל של $ 2,260,357 לבין שיא של $ 2,280,966, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAMMUNIDAIUSDCהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 2,998,756, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 1,473,166.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAMMUNIDAIUSDC השתנה ב -0.03% במהלך השעה האחרונה, -0.07% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.09% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave AMM UniDAIUSDC (AAMMUNIDAIUSDC) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 20.58$ 20.58 $ 20.58 אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 9.089043296401e-06 9.089043296401e-06 9.089043296401e-06

שווי השוק הנוכחי של Aave AMM UniDAIUSDC הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AAMMUNIDAIUSDC הוא 0.00, עם היצע כולל של 9.089043296401e-06. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 20.58.