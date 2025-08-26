Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 1,412.92 $ 1,412.92 $ 1,412.92 24 שעות נמוך $ 1,540.68 $ 1,540.68 $ 1,540.68 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 1,412.92$ 1,412.92 $ 1,412.92 גבוה 24 שעות $ 1,540.68$ 1,540.68 $ 1,540.68 שיא כל הזמנים $ 1,773.24$ 1,773.24 $ 1,773.24 המחיר הנמוך ביותר $ 272.41$ 272.41 $ 272.41 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.04% שינוי מחיר (1D) -4.20% שינוי מחיר (7D) -3.03% שינוי מחיר (7D) -3.03%

Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) המחיר בזמן אמת של הוא $1,438.82. במהלך 24 השעות האחרונות, AAMMUNICRVWETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 1,412.92 לבין שיא של $ 1,540.68, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAMMUNICRVWETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,773.24, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 272.41.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAMMUNICRVWETH השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -4.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-3.03% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave AMM UniCRVWETH (AAMMUNICRVWETH) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.06$ 0.06 $ 0.06 אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 4.1362733031869e-05 4.1362733031869e-05 4.1362733031869e-05

שווי השוק הנוכחי של Aave AMM UniCRVWETH הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AAMMUNICRVWETH הוא 0.00, עם היצע כולל של 4.1362733031869e-05. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.06.