Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 77.2 $ 77.2 $ 77.2 24 שעות נמוך $ 83.3 $ 83.3 $ 83.3 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 77.2$ 77.2 $ 77.2 גבוה 24 שעות $ 83.3$ 83.3 $ 83.3 שיא כל הזמנים $ 229.23$ 229.23 $ 229.23 המחיר הנמוך ביותר $ 37.33$ 37.33 $ 37.33 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) -3.64% שינוי מחיר (7D) -0.49% שינוי מחיר (7D) -0.49%

Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH) המחיר בזמן אמת של הוא $78.61. במהלך 24 השעות האחרונות, AAMMUNIBATWETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 77.2 לבין שיא של $ 83.3, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAMMUNIBATWETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 229.23, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 37.33.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAMMUNIBATWETH השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -3.64% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.49% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave AMM UniBATWETH (AAMMUNIBATWETH) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 1.36K$ 1.36K $ 1.36K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 17.3539849494405 17.3539849494405 17.3539849494405

שווי השוק הנוכחי של Aave AMM UniBATWETH הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AAMMUNIBATWETH הוא 0.00, עם היצע כולל של 17.3539849494405. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 1.36K.