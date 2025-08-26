Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 3,651.94 $ 3,651.94 $ 3,651.94 24 שעות נמוך $ 3,925.27 $ 3,925.27 $ 3,925.27 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 3,651.94$ 3,651.94 $ 3,651.94 גבוה 24 שעות $ 3,925.27$ 3,925.27 $ 3,925.27 שיא כל הזמנים $ 4,207.62$ 4,207.62 $ 4,207.62 המחיר הנמוך ביותר $ 519.64$ 519.64 $ 519.64 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) -1.47% שינוי מחיר (7D) +10.06% שינוי מחיר (7D) +10.06%

Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) המחיר בזמן אמת של הוא $3,833.97. במהלך 24 השעות האחרונות, AAMMUNIAAVEWETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 3,651.94 לבין שיא של $ 3,925.27, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAMMUNIAAVEWETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,207.62, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 519.64.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAMMUNIAAVEWETH השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -1.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 516.27$ 516.27 $ 516.27 אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 0.1346558192101274 0.1346558192101274 0.1346558192101274

שווי השוק הנוכחי של Aave AMM UniAAVEWETH הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AAMMUNIAAVEWETH הוא 0.00, עם היצע כולל של 0.1346558192101274. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 516.27.