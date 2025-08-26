עוד על AAMMUNIAAVEWETH

Aave AMM UniAAVEWETH סֵמֶל

Aave AMM UniAAVEWETH מחיר (AAMMUNIAAVEWETH)

לא רשום

1 AAMMUNIAAVEWETH ל USDמחיר חי:

$3,833.97
-1.40%1D
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 22:09:59 (UTC+8)

Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 3,651.94
24 שעות נמוך
$ 3,925.27
גבוה 24 שעות

$ 3,651.94
$ 3,925.27
$ 4,207.62
$ 519.64
-0.19%

-1.47%

+10.06%

+10.06%

Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) המחיר בזמן אמת של הוא $3,833.97. במהלך 24 השעות האחרונות, AAMMUNIAAVEWETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 3,651.94 לבין שיא של $ 3,925.27, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAMMUNIAAVEWETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4,207.62, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 519.64.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAMMUNIAAVEWETH השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -1.47% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+10.06% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00
$ 516.27
0.00
0.1346558192101274
שווי השוק הנוכחי של Aave AMM UniAAVEWETH הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AAMMUNIAAVEWETH הוא 0.00, עם היצע כולל של 0.1346558192101274. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 516.27.

Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Aave AMM UniAAVEWETHל USDהיה $ -57.358868805013.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAave AMM UniAAVEWETH ל USDהיה . $ +528.8213990850.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAave AMM UniAAVEWETH ל USDהיה $ +2,123.6421173520.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Aave AMM UniAAVEWETHל USDהיה $ +1,208.419198180872.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -57.358868805013-1.47%
30 ימים$ +528.8213990850+13.79%
60 ימים$ +2,123.6421173520+55.39%
90 ימים$ +1,208.419198180872+46.03%

מה זהAave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) משאב

האתר הרשמי

Aave AMM UniAAVEWETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aave AMM UniAAVEWETH.

בדוק את Aave AMM UniAAVEWETH תחזית המחיר עכשיו‏!

AAMMUNIAAVEWETH למטבעות מקומיים

Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AAMMUNIAAVEWETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH)

כמה שווה Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) היום?
החי AAMMUNIAAVEWETHהמחיר ב USD הוא 3,833.97 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AAMMUNIAAVEWETH ל USD?
המחיר הנוכחי של AAMMUNIAAVEWETH ל USD הוא $ 3,833.97. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aave AMM UniAAVEWETH?
שווי השוק של AAMMUNIAAVEWETH הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AAMMUNIAAVEWETH?
ההיצע במחזור של AAMMUNIAAVEWETH הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AAMMUNIAAVEWETH?
‏‏AAMMUNIAAVEWETH השיג מחיר שיא (ATH) של 4,207.62 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AAMMUNIAAVEWETH?
AAMMUNIAAVEWETH ‏‏רשם מחירATL של 519.64 USD.
מהו נפח המסחר של AAMMUNIAAVEWETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AAMMUNIAAVEWETH הוא $ 0.00 USD.
האם AAMMUNIAAVEWETH יעלה השנה?
AAMMUNIAAVEWETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AAMMUNIAAVEWETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 22:09:59 (UTC+8)

Aave AMM UniAAVEWETH (AAMMUNIAAVEWETH) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.