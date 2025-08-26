עוד על AAMMDAI

Aave AMM DAI סֵמֶל

Aave AMM DAI מחיר (AAMMDAI)

לא רשום

1 AAMMDAI ל USDמחיר חי:

$0.99697
-0.20%1D
USD
Aave AMM DAI (AAMMDAI) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:35:25 (UTC+8)

Aave AMM DAI (AAMMDAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.995323
24 שעות נמוך
$ 1.004
גבוה 24 שעות

$ 0.995323
$ 1.004
$ 1.33
$ 0.653824
-0.19%

-0.20%

+0.08%

+0.08%

Aave AMM DAI (AAMMDAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.99697. במהלך 24 השעות האחרונות, AAMMDAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.995323 לבין שיא של $ 1.004, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAMMDAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.33, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.653824.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAMMDAI השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -0.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave AMM DAI (AAMMDAI) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00
$ 0.00
0.00
--
שווי השוק הנוכחי של Aave AMM DAI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AAMMDAI הוא 0.00, עם היצע כולל של . שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.00.

Aave AMM DAI (AAMMDAI) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Aave AMM DAIל USDהיה $ -0.0020141792478386.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAave AMM DAI ל USDהיה . $ +0.0012832997.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAave AMM DAI ל USDהיה $ -0.0015546750.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Aave AMM DAIל USDהיה $ -0.0026256835570202.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -0.0020141792478386-0.20%
30 ימים$ +0.0012832997+0.13%
60 ימים$ -0.0015546750-0.15%
90 ימים$ -0.0026256835570202-0.26%

מה זהAave AMM DAI (AAMMDAI)

Aave AMM DAI (AAMMDAI) משאב

האתר הרשמי

Aave AMM DAIתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aave AMM DAI (AAMMDAI) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aave AMM DAI (AAMMDAI) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aave AMM DAI.

בדוק את Aave AMM DAI תחזית המחיר עכשיו‏!

AAMMDAI למטבעות מקומיים

Aave AMM DAI (AAMMDAI) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aave AMM DAI (AAMMDAI) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AAMMDAI הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Aave AMM DAI (AAMMDAI)

כמה שווה Aave AMM DAI (AAMMDAI) היום?
החי AAMMDAIהמחיר ב USD הוא 0.99697 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AAMMDAI ל USD?
המחיר הנוכחי של AAMMDAI ל USD הוא $ 0.99697. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aave AMM DAI?
שווי השוק של AAMMDAI הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AAMMDAI?
ההיצע במחזור של AAMMDAI הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AAMMDAI?
‏‏AAMMDAI השיג מחיר שיא (ATH) של 1.33 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AAMMDAI?
AAMMDAI ‏‏רשם מחירATL של 0.653824 USD.
מהו נפח המסחר של AAMMDAI?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AAMMDAI הוא $ 0.00 USD.
האם AAMMDAI יעלה השנה?
AAMMDAI ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AAMMDAI תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:35:25 (UTC+8)

Aave AMM DAI (AAMMDAI) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 21:14:39עדכוני תעשייה
שווי השוק הכולל של הקריפטו יורד מתחת ל-4 טריליון דולר, שווי השוק הכולל של האלטקוינים צונח ב-3.58% תוך יום
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.