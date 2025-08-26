Aave AMM DAI (AAMMDAI) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.995323 $ 0.995323 $ 0.995323 24 שעות נמוך $ 1.004 $ 1.004 $ 1.004 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.995323$ 0.995323 $ 0.995323 גבוה 24 שעות $ 1.004$ 1.004 $ 1.004 שיא כל הזמנים $ 1.33$ 1.33 $ 1.33 המחיר הנמוך ביותר $ 0.653824$ 0.653824 $ 0.653824 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) -0.20% שינוי מחיר (7D) +0.08% שינוי מחיר (7D) +0.08%

Aave AMM DAI (AAMMDAI) המחיר בזמן אמת של הוא $0.99697. במהלך 24 השעות האחרונות, AAMMDAI נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.995323 לבין שיא של $ 1.004, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAMMDAIהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1.33, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.653824.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAMMDAI השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -0.20% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.08% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave AMM DAI (AAMMDAI) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת ---- --

שווי השוק הנוכחי של Aave AMM DAI הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AAMMDAI הוא 0.00, עם היצע כולל של . שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 0.00.