Aave AMM BptWBTCWETH סֵמֶל

Aave AMM BptWBTCWETH מחיר (AAMMBPTWBTCWETH)

לא רשום

1 AAMMBPTWBTCWETH ל USDמחיר חי:

$350,926
-2.20%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 19:35:13 (UTC+8)

Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 345,202
24 שעות נמוך
$ 366,439
גבוה 24 שעות

$ 345,202
$ 366,439
$ 388,100
$ 61,211
-0.04%

-2.26%

-0.80%

-0.80%

Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) המחיר בזמן אמת של הוא $350,926. במהלך 24 השעות האחרונות, AAMMBPTWBTCWETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 345,202 לבין שיא של $ 366,439, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAMMBPTWBTCWETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 388,100, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 61,211.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAMMBPTWBTCWETH השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -2.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) מידע שוק

$ 0.00
$ 0.00
$ 638.54
0.00
0.001814637610877552
שווי השוק הנוכחי של Aave AMM BptWBTCWETH הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AAMMBPTWBTCWETH הוא 0.00, עם היצע כולל של 0.001814637610877552. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 638.54.

Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של Aave AMM BptWBTCWETHל USDהיה $ -8,163.658197384.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAave AMM BptWBTCWETH ל USDהיה . $ +17,997.5206508000.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAave AMM BptWBTCWETH ל USDהיה $ +124,995.1738842000.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של Aave AMM BptWBTCWETHל USDהיה $ +82,873.76947283844.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -8,163.658197384-2.26%
30 ימים$ +17,997.5206508000+5.13%
60 ימים$ +124,995.1738842000+35.62%
90 ימים$ +82,873.76947283844+30.92%

מה זהAave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH)

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) משאב

האתר הרשמי

Aave AMM BptWBTCWETHתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור Aave AMM BptWBTCWETH.

בדוק את Aave AMM BptWBTCWETH תחזית המחיר עכשיו‏!

AAMMBPTWBTCWETH למטבעות מקומיים

Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על AAMMBPTWBTCWETH הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH)

כמה שווה Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) היום?
החי AAMMBPTWBTCWETHהמחיר ב USD הוא 350,926 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי AAMMBPTWBTCWETH ל USD?
המחיר הנוכחי של AAMMBPTWBTCWETH ל USD הוא $ 350,926. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של Aave AMM BptWBTCWETH?
שווי השוק של AAMMBPTWBTCWETH הוא $ 0.00 USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של AAMMBPTWBTCWETH?
ההיצע במחזור של AAMMBPTWBTCWETH הוא 0.00 USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של AAMMBPTWBTCWETH?
‏‏AAMMBPTWBTCWETH השיג מחיר שיא (ATH) של 388,100 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של AAMMBPTWBTCWETH?
AAMMBPTWBTCWETH ‏‏רשם מחירATL של 61,211 USD.
מהו נפח המסחר של AAMMBPTWBTCWETH?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור AAMMBPTWBTCWETH הוא $ 0.00 USD.
האם AAMMBPTWBTCWETH יעלה השנה?
AAMMBPTWBTCWETH ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את AAMMBPTWBTCWETH תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.