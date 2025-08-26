Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: 24 שעות נמוך $ 345,202 גבוה 24 שעות $ 366,439 שיא כל הזמנים $ 388,100 המחיר הנמוך ביותר $ 61,211 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.04% שינוי מחיר (1D) -2.26% שינוי מחיר (7D) -0.80%

Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) המחיר בזמן אמת של הוא $350,926. במהלך 24 השעות האחרונות, AAMMBPTWBTCWETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 345,202 לבין שיא של $ 366,439, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAMMBPTWBTCWETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 388,100, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 61,211.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAMMBPTWBTCWETH השתנה ב -0.04% במהלך השעה האחרונה, -2.26% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-0.80% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave AMM BptWBTCWETH (AAMMBPTWBTCWETH) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 638.54 אספקת מחזור 0.00 אספקה כוללת 0.001814637610877552

שווי השוק הנוכחי של Aave AMM BptWBTCWETH הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AAMMBPTWBTCWETH הוא 0.00, עם היצע כולל של 0.001814637610877552. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 638.54.