Aave AMM BptBALWETH (AAMMBPTBALWETH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 83.59 $ 83.59 $ 83.59 24 שעות נמוך $ 93.29 $ 93.29 $ 93.29 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 83.59$ 83.59 $ 83.59 גבוה 24 שעות $ 93.29$ 93.29 $ 93.29 שיא כל הזמנים $ 1,133.57$ 1,133.57 $ 1,133.57 המחיר הנמוך ביותר $ 44.44$ 44.44 $ 44.44 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) -3.21% שינוי מחיר (7D) +0.05% שינוי מחיר (7D) +0.05%

Aave AMM BptBALWETH (AAMMBPTBALWETH) המחיר בזמן אמת של הוא $86.51. במהלך 24 השעות האחרונות, AAMMBPTBALWETH נסחר בטווח שבין שפל של $ 83.59 לבין שיא של $ 93.29, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAMMBPTBALWETHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 1,133.57, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 44.44.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAMMBPTBALWETH השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, -3.21% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+0.05% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave AMM BptBALWETH (AAMMBPTBALWETH) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 42.88$ 42.88 $ 42.88 אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 0.4943814022861701 0.4943814022861701 0.4943814022861701

שווי השוק הנוכחי של Aave AMM BptBALWETH הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של AAMMBPTBALWETH הוא 0.00, עם היצע כולל של 0.4943814022861701. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 42.88.