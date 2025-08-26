Aave AAVE (AAAVE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 310.52 $ 310.52 $ 310.52 24 שעות נמוך $ 333.76 $ 333.76 $ 333.76 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 310.52$ 310.52 $ 310.52 גבוה 24 שעות $ 333.76$ 333.76 $ 333.76 שיא כל הזמנים $ 443.4$ 443.4 $ 443.4 המחיר הנמוך ביותר $ 46.21$ 46.21 $ 46.21 שינוי מחיר (שעה אחת) -0.19% שינוי מחיר (1D) +0.91% שינוי מחיר (7D) +14.92% שינוי מחיר (7D) +14.92%

Aave AAVE (AAAVE) המחיר בזמן אמת של הוא $329.44. במהלך 24 השעות האחרונות, AAAVE נסחר בטווח שבין שפל של $ 310.52 לבין שיא של $ 333.76, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. AAAVEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 443.4, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 46.21.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, AAAVE השתנה ב -0.19% במהלך השעה האחרונה, +0.91% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+14.92% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aave AAVE (AAAVE) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 83.63K$ 83.63K $ 83.63K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 2.40M$ 2.40M $ 2.40M אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 7,295.45593543962 7,295.45593543962 7,295.45593543962

שווי השוק הנוכחי של Aave AAVE הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 83.63K. ההיצע במחזור של AAAVE הוא 0.00, עם היצע כולל של 7295.45593543962. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 2.40M.