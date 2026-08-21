aarna atvPTmax מחיר היום

מחיר aarna atvPTmax (ATVPTMAX) בזמן אמת היום הוא $ 1.025, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ATVPTMAX ל USD הוא $ 1.025 לכל ATVPTMAX.

aarna atvPTmax כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 354,786, עם היצע במחזור של 346.09K ATVPTMAX. ב‑24 השעות האחרונות, ATVPTMAX סחר בין $ 1.025 (נמוך) ל $ 1.025 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 1.025, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 1.006.

ביצועים לטווח קצר, ATVPTMAX נע ב 0.00% בשעה האחרונה ו +0.01% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל $ 0.00.

aarna atvPTmax (ATVPTMAX) מידע שוק

שווי שוק $ 354.79K$ 354.79K $ 354.79K נפח (24 שעות) $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 שווי שוק מדולל לחלוטין $ 354.79K$ 354.79K $ 354.79K אספקת מחזור 346.09K 346.09K 346.09K אספקה כוללת 346,094.7214814895 346,094.7214814895 346,094.7214814895

שווי השוק הנוכחי של aarna atvPTmax הוא $ 354.79K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 0.00. ההיצע במחזור של ATVPTMAX הוא 346.09K, עם היצע כולל של 346094.7214814895. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 354.79K.