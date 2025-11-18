aarna atv111 מחיר היום

מחיר aarna atv111 (ATV111) בזמן אמת היום הוא $ 102.78, עם שינוי של 0.01% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ ATV111 ל USD הוא $ 102.78 לכל ATV111.

aarna atv111 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 696,461, עם היצע במחזור של 6.78K ATV111. ב‑24 השעות האחרונות, ATV111 סחר בין $ 102.77 (נמוך) ל $ 102.78 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 102.78, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 101.3.

ביצועים לטווח קצר, ATV111 נע ב -0.00% בשעה האחרונה ו +0.07% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

aarna atv111 (ATV111) מידע שוק

שווי שוק $ 696.46K$ 696.46K $ 696.46K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 696.46K$ 696.46K $ 696.46K אספקת מחזור 6.78K 6.78K 6.78K אספקה כוללת 6,775.989732319928 6,775.989732319928 6,775.989732319928

שווי השוק הנוכחי של aarna atv111 הוא $ 696.46K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ATV111 הוא 6.78K, עם היצע כולל של 6775.989732319928. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 696.46K.