aarna afi 802v2 מחיר היום

מחיר aarna afi 802v2 (AFI 802V2) בזמן אמת היום הוא $ 38.85, עם שינוי של 4.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AFI 802V2 ל USD הוא $ 38.85 לכל AFI 802V2.

aarna afi 802v2 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 71,350, עם היצע במחזור של 1.84K AFI 802V2. ב‑24 השעות האחרונות, AFI 802V2 סחר בין $ 37.71 (נמוך) ל $ 41.13 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 79.25, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 37.71.

ביצועים לטווח קצר, AFI 802V2 נע ב +0.18% בשעה האחרונה ו -16.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) מידע שוק

שווי שוק $ 71.35K$ 71.35K $ 71.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 71.35K$ 71.35K $ 71.35K אספקת מחזור 1.84K 1.84K 1.84K אספקה כוללת 1,836.674579987604 1,836.674579987604 1,836.674579987604

שווי השוק הנוכחי של aarna afi 802v2 הוא $ 71.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AFI 802V2 הוא 1.84K, עם היצע כולל של 1836.674579987604. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 71.35K.