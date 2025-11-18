ExchangeDEX+
מחיר aarna afi 802v2 בזמן אמת היום הוא 38.85 USD.AFI 802V2 שווי השוק הוא 71,350 USD. עקוב אחרי עדכוני מחיר AFI 802V2 ל USD בזמן אמת, גרפים חיים, שווי שוק, נפח מסחר ב-24 שעות, ועוד!

עוד על AFI 802V2

AFI 802V2 מידע על מחיר

מה זה AFI 802V2

AFI 802V2 מסמך לבן

AFI 802V2 אתר רשמי

AFI 802V2 טוקניומיקה

AFI 802V2 תחזית מחיר

aarna afi 802v2 מחיר (AFI 802V2)

העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 17:38:39 (UTC+8)

aarna afi 802v2 מחיר היום

מחיר aarna afi 802v2 (AFI 802V2) בזמן אמת היום הוא $ 38.85, עם שינוי של 4.88% ב-24 השעות האחרונות. שער ההמרה הנוכחי מ AFI 802V2 ל USD הוא $ 38.85 לכל AFI 802V2.

aarna afi 802v2 כרגע מדורג במקום #- לפי שווי שוק של $ 71,350, עם היצע במחזור של 1.84K AFI 802V2. ב‑24 השעות האחרונות, AFI 802V2 סחר בין $ 37.71 (נמוך) ל $ 41.13 (גבוה), מה שמשקף את פעילות השוק. השיא ההיסטורי שלה עומד על $ 79.25, בעוד שהנמוך ההיסטורי היה $ 37.71.

ביצועים לטווח קצר, AFI 802V2 נע ב +0.18% בשעה האחרונה ו -16.16% ב-7 הימים האחרונים. במהלך היממה האחרונה, נפח המסחר הכולל הגיע ל --.

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של aarna afi 802v2 הוא $ 71.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של AFI 802V2 הוא 1.84K, עם היצע כולל של 1836.674579987604. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 71.35K.

aarna afi 802v2 היסטוריית המחירים USD

+0.18%

-4.87%

-16.16%

-16.16%

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של aarna afi 802v2ל USDהיה $ -1.9951.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלaarna afi 802v2 ל USDהיה . $ -8.2579948500.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלaarna afi 802v2 ל USDהיה $ -18.5929534350.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של aarna afi 802v2ל USDהיה $ -35.9108.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ -1.9951-4.87%
30 ימים$ -8.2579948500-21.25%
60 ימים$ -18.5929534350-47.85%
90 ימים$ -35.9108-48.03%

תחזית מחיר עבור aarna afi 802v2

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) תחזית מחיר לשנת 2030 (בעוד 5 שנים)
על פי מודול תחזית המחירים שלעיל, מחיר היעד בשנת 2030 של AFI 802V2 הוא $ -- עם 0.00% שיעור צמיחה.
aarna afi 802v2 (AFI 802V2) תחזית מחיר לשנת 2040 (בעוד 15 שנים)

בשנת 2040, המחיר של aarna afi 802v2 עשוי לראות צמיחה של 0.00%. הוא עשוי להגיע למחיר מסחר של $ --.

רוצה לדעת לאיזה מחיר aarna afi 802v2 יגיע ב‑2025–2026? בקר בדף תחזית המחיר שלנו עבור AFI 802V2 תחזיות מחירי לשנים 2025–2026 על ידי לחיצה על aarna afi 802v2 תחזית מחיר.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

אנשים שואלים גם: שאלות נוספות על aarna afi 802v2

כמה שווה 1 aarna afi 802v2 ב-2030?
אם aarna afi 802v2 תצמח בקצב שנתי של 5%, הערך המוערך שלה יכול להגיע לכ $-- עד 2026, $-- עד 2030, $-- עד 2035, ו $-- עד 2040. נתונים אלו ממחישים תרחיש של צמיחה מצטברת יציבה, אם כי המחיר בפועל בעתיד יהיה תלוי באימוץ השוק, בהתפתחויות רגולטוריות ובתנאים מקרו-כלכליים. אתה יכול לצפות בטבלת התחזית המלאה למטה לקבלת פירוט שנתי של aarna afi 802v2 מחירי הפוטנציאליים ותשואת ה-ROI הצפויה.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-11-18 17:38:39 (UTC+8)

aarna afi 802v2 (AFI 802V2) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
11-17 11:15:44עדכוני תעשייה
שוק הדובים של המטבעות הקריפטוגרפיים מתעצם, ביטקוין מוחק את הרווחים מתחילת השנה, אתריום בקושי מחזיק ב-3,000$
11-17 03:26:00עדכוני תעשייה
קרנות הסל הנסחרות בבורסה (ETFs) של אתריום בארה"ב רושמות תזרים יוצא נטו של 728.3 מיליון דולר השבוע
11-16 23:43:30עדכוני תעשייה
התשואה של ביטקוין בנובמבר השנה מדווחת באופן זמני כ-12.39%-, בהשוואה לתשואה הממוצעת ההיסטורית של 42.49%
11-16 18:32:59עדכוני תעשייה
ETF ספוט של SOL רושם כניסות נטו במשך 14 ימי מסחר רצופים, עם סך כניסות המגיע ל-382 מיליון דולר
11-16 05:28:58עדכוני תעשייה
סך שווי השוק של סטייבלקוינס ירד ב-0.41% במהלך 7 הימים האחרונים, וצנח ל-304.2 מיליארד דולר
11-15 14:42:25עדכוני תעשייה
אסימוני מגזר הפרטיות מציגים עליות נרחבות, DASH עלה ב-41.6%, ZEC מתאושש ל-743$

גלה עוד על aarna afi 802v2

