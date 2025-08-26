Aardvark (VARK) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 24 שעות נמוך $ 0 גבוה 24 שעות $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.00677755 המחיר הנמוך ביותר $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -9.19% שינוי מחיר (1D) -22.06% שינוי מחיר (7D) -15.38%

Aardvark (VARK) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, VARK נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. VARKהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00677755, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, VARK השתנה ב -9.19% במהלך השעה האחרונה, -22.06% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-15.38% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

Aardvark (VARK) מידע שוק

שווי שוק $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 נפח (24 שעות) $ 4.14K$ 4.14K $ 4.14K שווי שוק מדולל לחלוטין $ 199.12K$ 199.12K $ 199.12K אספקת מחזור 0.00 0.00 0.00 אספקה כוללת 1,212,091,913.0 1,212,091,913.0 1,212,091,913.0

שווי השוק הנוכחי של Aardvark הוא $ 0.00, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של $ 4.14K. ההיצע במחזור של VARK הוא 0.00, עם היצע כולל של 1212091913.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 199.12K.