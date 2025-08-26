AADex Finance (ADE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 4.2$ 4.2 $ 4.2 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02066608$ 0.02066608 $ 0.02066608 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

AADex Finance (ADE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03195553. במהלך 24 השעות האחרונות, ADE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ADEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.2, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02066608.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ADE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AADex Finance (ADE) מידע שוק

שווי שוק $ 79.89K$ 79.89K $ 79.89K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 319.56K$ 319.56K $ 319.56K אספקת מחזור 2.50M 2.50M 2.50M אספקה כוללת 10,000,000.0 10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AADex Finance הוא $ 79.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ADE הוא 2.50M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 319.56K.