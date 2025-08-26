AADex Finance מחיר (ADE)
AADex Finance (ADE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03195553. במהלך 24 השעות האחרונות, ADE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ADEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.2, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02066608.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, ADE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של AADex Finance הוא $ 79.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ADE הוא 2.50M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 319.56K.
במהלך היום, השינוי במחיר של AADex Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAADex Finance ל USDהיה . $ +0.0049308533.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAADex Finance ל USDהיה $ +0.0081706615.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AADex Financeל USDהיה $ +0.005430785105845122.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ +0.0049308533
|+15.43%
|60 ימים
|$ +0.0081706615
|+25.57%
|90 ימים
|$ +0.005430785105845122
|+20.47%
AADex Finance is the most lucrative installment platform bridging distances with the $ADE token, it is developed on BSC (BNB Smart Chain). AADEX Finance is a decentralized finance (DeFi) project focusing on cross-chain asset management and liquidity. It aims to bridge the gap between different blockchain networks, allowing users to seamlessly manage their assets across various platforms. This is achieved through a combination of features including: + Cross-chain liquidity pools: Enables users to provide liquidity and earn yield across multiple blockchains. + Cross-chain asset exchange: Allows for the trading of assets across different blockchain networks. + Automated market maker (AMM): Provides a decentralized and efficient way to trade assets on the AADEX platform. + Staking and yield farming: Offers various ways for users to earn rewards by contributing to the platform's ecosystem.
