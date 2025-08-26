עוד על ADE

ADE מידע על מחיר

ADE מסמך לבן

ADE אתר רשמי

ADE טוקניומיקה

ADE תחזית מחיר

להרוויח

איירדרופ+

חדשות

בלוג

ללמוד

AADex Finance סֵמֶל

AADex Finance מחיר (ADE)

לא רשום

1 ADE ל USDמחיר חי:

$0.03195553
$0.03195553$0.03195553
0.00%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים. MEXC פועלת אך ורק כמאגר מידע. גלו אסימונים נוספים הרשומים בשוק הספוט של MEXC!
USD
AADex Finance (ADE) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:17:17 (UTC+8)

AADex Finance (ADE) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0
$ 0$ 0
24 שעות נמוך
$ 0
$ 0$ 0
גבוה 24 שעות

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 4.2
$ 4.2$ 4.2

$ 0.02066608
$ 0.02066608$ 0.02066608

--

--

0.00%

0.00%

AADex Finance (ADE) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03195553. במהלך 24 השעות האחרונות, ADE נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. ADEהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 4.2, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02066608.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, ADE השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

AADex Finance (ADE) מידע שוק

$ 79.89K
$ 79.89K$ 79.89K

--
----

$ 319.56K
$ 319.56K$ 319.56K

2.50M
2.50M 2.50M

10,000,000.0
10,000,000.0 10,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של AADex Finance הוא $ 79.89K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של ADE הוא 2.50M, עם היצע כולל של 10000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 319.56K.

AADex Finance (ADE) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של AADex Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAADex Finance ל USDהיה . $ +0.0049308533.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלAADex Finance ל USDהיה $ +0.0081706615.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של AADex Financeל USDהיה $ +0.005430785105845122.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0049308533+15.43%
60 ימים$ +0.0081706615+25.57%
90 ימים$ +0.005430785105845122+20.47%

מה זהAADex Finance (ADE)

AADex Finance is the most lucrative installment platform bridging distances with the $ADE token, it is developed on BSC (BNB Smart Chain). AADEX Finance is a decentralized finance (DeFi) project focusing on cross-chain asset management and liquidity. It aims to bridge the gap between different blockchain networks, allowing users to seamlessly manage their assets across various platforms. This is achieved through a combination of features including: + Cross-chain liquidity pools: Enables users to provide liquidity and earn yield across multiple blockchains. + Cross-chain asset exchange: Allows for the trading of assets across different blockchain networks. + Automated market maker (AMM): Provides a decentralized and efficient way to trade assets on the AADEX platform. + Staking and yield farming: Offers various ways for users to earn rewards by contributing to the platform's ecosystem.

MEXC היא בורסת המטבעות הקריפטוגרפית המובילה שאמינה על ידי למעלה מ-10 מיליון משתמשים ברחבי העולם. היא ידועה כבורסה עם מבחר האסימונים הרחב ביותר, רישומי האסימונים המהירים ביותר ודמי המסחר הנמוכים ביותר בשוק. הצטרף עכשיו ל-MEXC כדי לחוות נזילות ברמה הגבוהה ביותר והעמלות התחרותיות ביותר בשוק!

AADex Finance (ADE) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

AADex Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה AADex Finance (ADE) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות AADex Finance (ADE) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור AADex Finance.

בדוק את AADex Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

ADE למטבעות מקומיים

AADex Finance (ADE) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של AADex Finance (ADE) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על ADE הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על AADex Finance (ADE)

כמה שווה AADex Finance (ADE) היום?
החי ADEהמחיר ב USD הוא 0.03195553 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי ADE ל USD?
המחיר הנוכחי של ADE ל USD הוא $ 0.03195553. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של AADex Finance?
שווי השוק של ADE הוא $ 79.89K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של ADE?
ההיצע במחזור של ADE הוא 2.50M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של ADE?
‏‏ADE השיג מחיר שיא (ATH) של 4.2 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של ADE?
ADE ‏‏רשם מחירATL של 0.02066608 USD.
מהו נפח המסחר של ADE?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור ADE הוא -- USD.
האם ADE יעלה השנה?
ADE ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את ADE תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 12:17:17 (UTC+8)

AADex Finance (ADE) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.