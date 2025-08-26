A51 Finance (A51) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.335432$ 0.335432 $ 0.335432 המחיר הנמוך ביותר $ 0.02659576$ 0.02659576 $ 0.02659576 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) 0.00% שינוי מחיר (7D) 0.00%

A51 Finance (A51) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03666507. במהלך 24 השעות האחרונות, A51 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. A51השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.335432, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02659576.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, A51 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

A51 Finance (A51) מידע שוק

שווי שוק $ 59.35K$ 59.35K $ 59.35K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 137.30K$ 137.30K $ 137.30K אספקת מחזור 1.62M 1.62M 1.62M אספקה כוללת 3,744,676.18031444 3,744,676.18031444 3,744,676.18031444

שווי השוק הנוכחי של A51 Finance הוא $ 59.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של A51 הוא 1.62M, עם היצע כולל של 3744676.18031444. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 137.30K.