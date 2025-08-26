עוד על A51

A51 Finance סֵמֶל

A51 Finance מחיר (A51)

A51 Finance (A51) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:38:32 (UTC+8)

A51 Finance (A51) מידע על מחיר (USD)

$ 0.335432
$ 0.335432$ 0.335432

$ 0.02659576
$ 0.02659576$ 0.02659576

A51 Finance (A51) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03666507. במהלך 24 השעות האחרונות, A51 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. A51השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.335432, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02659576.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, A51 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

A51 Finance (A51) מידע שוק

שווי השוק הנוכחי של A51 Finance הוא $ 59.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של A51 הוא 1.62M, עם היצע כולל של 3744676.18031444. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 137.30K.

A51 Finance (A51) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של A51 Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלA51 Finance ל USDהיה . $ +0.0091733988.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלA51 Finance ל USDהיה $ +0.0067215249.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של A51 Financeל USDהיה $ +0.001770491550939396.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0--
30 ימים$ +0.0091733988+25.02%
60 ימים$ +0.0067215249+18.33%
90 ימים$ +0.001770491550939396+5.07%

מה זהA51 Finance (A51)

A51 Finance is an Autonomous Liquidity Provisioning (ALP) protocol offering customizable tools for creating tailored liquidity strategies empowering LPs with dynamic adjustments based on their preferences. A51 puts control in the hands of liquidity providers, allowing them to dictate asset management and post-liquidity actions.

A51 Finance (A51) משאב

נייר לבן
האתר הרשמי

A51 Financeתחזית מחיר (USD)

כמה יהיה A51 Finance (A51) שווה USD מחר, בשבוע הבא או בחודש הבא? כמה עשויים להיות A51 Finance (A51) שווים הנכסים שלך בשנת 2025, 2026, 2027, 2028 — או אפילו בעוד 10 או 20 שנה מהיום? השתמש בכלי חיזוי המחירים שלנו כדי לבדוק תחזיות לטווח הקצר ולטווח הארוך עבור A51 Finance.

בדוק את A51 Finance תחזית המחיר עכשיו‏!

A51 Finance (A51) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של A51 Finance (A51) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על A51 הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על A51 Finance (A51)

כמה שווה A51 Finance (A51) היום?
החי A51המחיר ב USD הוא 0.03666507 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי A51 ל USD?
המחיר הנוכחי של A51 ל USD הוא $ 0.03666507. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של A51 Finance?
שווי השוק של A51 הוא $ 59.35K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של A51?
ההיצע במחזור של A51 הוא 1.62M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של A51?
‏‏A51 השיג מחיר שיא (ATH) של 0.335432 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של A51?
A51 ‏‏רשם מחירATL של 0.02659576 USD.
מהו נפח המסחר של A51?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור A51 הוא -- USD.
האם A51 יעלה השנה?
A51 ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את A51 תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:38:32 (UTC+8)

A51 Finance (A51) עדכונים חשובים מהתעשייה

זְמַן (UTC+8)סוּגמֵידָע
08-25 09:45:00עדכוני תעשייה
במהלך 24 השעות האחרונות, חיסולים בכל השוק הגיעו ל-628 מיליון דולר, כאשר יותר מ-130,000 סוחרים חוסלו
08-25 05:44:00עדכוני תעשייה
ביטקוין "פתיל" יורד זמנית מתחת ל-112,000$
08-24 19:48:00עדכוני תעשייה
נתח השוק של Bitcoin יורד ל-58.23%, מגיע לשפל חדש מאז ינואר השנה
08-24 03:20:00עדכוני תעשייה
סך שווי שוק הקריפטו חוזר מעל 4 טריליון דולר, עם עלייה של 3.8% ב-24 שעות
08-24 02:09:00עדכוני תעשייה
מטבעות אלטרנטיביים מובילים מציגים ביצועים מעורבים, OKB יורד ב-2.31% בשעה האחרונה, בעוד BIO עולה ב-13.68% בשעה האחרונה
08-24 02:00:00תובנות מומחים
פאוול: שינוי במאזן הסיכונים עשוי לדרוש התאמת מדיניות

כתב ויתור

