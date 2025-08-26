A51 Finance מחיר (A51)
A51 Finance (A51) המחיר בזמן אמת של הוא $0.03666507. במהלך 24 השעות האחרונות, A51 נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. A51השיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.335432, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.02659576.
מבחינת ביצועים לטווח קצר, A51 השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו0.00% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.
שווי השוק הנוכחי של A51 Finance הוא $ 59.35K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של A51 הוא 1.62M, עם היצע כולל של 3744676.18031444. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 137.30K.
במהלך היום, השינוי במחיר של A51 Financeל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלA51 Finance ל USDהיה . $ +0.0091733988.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלA51 Finance ל USDהיה $ +0.0067215249.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של A51 Financeל USDהיה $ +0.001770491550939396.
|תְקוּפָה
|לשנות (USD)
|לשנות (%)
|הַיוֹם
|$ 0
|--
|30 ימים
|$ +0.0091733988
|+25.02%
|60 ימים
|$ +0.0067215249
|+18.33%
|90 ימים
|$ +0.001770491550939396
|+5.07%
A51 Finance is an Autonomous Liquidity Provisioning (ALP) protocol offering customizable tools for creating tailored liquidity strategies empowering LPs with dynamic adjustments based on their preferences. A51 puts control in the hands of liquidity providers, allowing them to dictate asset management and post-liquidity actions.
