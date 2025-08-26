עוד על TILLY

a16z AI Dog סֵמֶל

a16z AI Dog מחיר (TILLY)

לא רשום

1 TILLY ל USDמחיר חי:

--
----
-0.60%1D
mexc
נתוני האסימון הללו מקורם מצדדים שלישיים.
USD
a16z AI Dog (TILLY) טבלת מחירים חיה
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:38:24 (UTC+8)

a16z AI Dog (TILLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות:
$ 0.0000316
$ 0.0000316
24 שעות נמוך
$ 0.00003188
$ 0.00003188
גבוה 24 שעות

$ 0.0000316
$ 0.0000316

$ 0.00003188
$ 0.00003188

$ 0.00202776
$ 0.00202776

$ 0.000012
$ 0.000012

--

-0.60%

+8.96%

+8.96%

a16z AI Dog (TILLY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000316. במהלך 24 השעות האחרונות, TILLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000316 לבין שיא של $ 0.00003188, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TILLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00202776, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000012.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TILLY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

a16z AI Dog (TILLY) מידע שוק

$ 31.56K
$ 31.56K

--
----

$ 31.56K
$ 31.56K

998.80M
998.80M

998,797,977.019908
998,797,977.019908

שווי השוק הנוכחי של a16z AI Dog הוא $ 31.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TILLY הוא 998.80M, עם היצע כולל של 998797977.019908. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.56K.

a16z AI Dog (TILLY) היסטוריית מחירים USD

במהלך היום, השינוי במחיר של a16z AI Dogל USDהיה $ 0.
ב-30 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלa16z AI Dog ל USDהיה . $ +0.0000005227.
ב-60 הימים האחרונים, השינוי במחיר שלa16z AI Dog ל USDהיה $ +0.0000084255.
ב-90 הימים האחרונים, השינוי במחיר של a16z AI Dogל USDהיה $ -0.00000311943429346211.

תְקוּפָהלשנות (USD)לשנות (%)
הַיוֹם$ 0-0.60%
30 ימים$ +0.0000005227+1.65%
60 ימים$ +0.0000084255+26.66%
90 ימים$ -0.00000311943429346211-8.98%

מה זהa16z AI Dog (TILLY)

Tilly is an AI dog created by the a16z VC firm, which funded Truth Terminal, also known as GOAT Tilly is also the face Scribenote, the market-leading AI scribe for veterinarians. Tilly also provided Ai content on social media, video , animation and graphics. Tilly is Justine Moores Dog which A16Z had created for scribenote Tilly has been taken over by the community! Platforms Tilly is currently on X -verified Tiktok Instagram Youtube

a16z AI Dog (TILLY) משאב

האתר הרשמי

a16z AI Dogתחזית מחיר (USD)

TILLY למטבעות מקומיים

a16z AI Dog (TILLY) טוקנומיקה

הבנת הטוקנומיקה של a16z AI Dog (TILLY) יכולה לספק תובנה עמוקה יותר לגבי הערך לטווח הארוך ופוטנציאל הצמיחה שלו. מהאופן שבו האסימונים מופצים ועד לאופן שבו מתנהל ההיצע, הטוקנומיקה חושפת את המבנה המרכזי של כלכלת הפרויקט. למדו על TILLY הטוקנומיקה הנרחבת של האסימון עכשיו!

אנשים שואלים גם: שאלות אחרות על a16z AI Dog (TILLY)

כמה שווה a16z AI Dog (TILLY) היום?
החי TILLYהמחיר ב USD הוא 0.0000316 USD, מתעדכן בזמן אמת עם נתוני השוק העדכניים ביותר.
מהו המחיר הנוכחי TILLY ל USD?
המחיר הנוכחי של TILLY ל USD הוא $ 0.0000316. בדוק את ממיר MEXC להמרה מדויקת של טוקנים.
מהו שווי השוק של a16z AI Dog?
שווי השוק של TILLY הוא $ 31.56K USD. שווי שוק = מחיר נוכחי × היצע במחזור. זה מציין את שווי השוק הכולל של הטוקן ואת הדירוג שלו.
מהו ההיצע במחזור של TILLY?
ההיצע במחזור של TILLY הוא 998.80M USD.
מה היה מחיר השיא בכל הזמנים (ATH) של TILLY?
‏‏TILLY השיג מחיר שיא (ATH) של 0.00202776 USD.
מה היה המחיר הנמוך ביותר בכל הזמנים (ATL) של TILLY?
TILLY ‏‏רשם מחירATL של 0.000012 USD.
מהו נפח המסחר של TILLY?
נפח המסחר החי ב-24 השעות עבור TILLY הוא -- USD.
האם TILLY יעלה השנה?
TILLY ‏‏עשוי לעלות השנה, בהתאם לתנאי השוק ולהתפתחויות בפרויקט. בדוק את TILLY תחזית המחיר של לקבלת ניתוח מעמיק יותר.
העמוד עודכן לאחרונה: 2025-08-26 13:38:24 (UTC+8)

a16z AI Dog (TILLY) עדכונים חשובים מהתעשייה

כתב ויתור

מחירי מטבעות קריפטו נתונים לסיכוני שוק גבוהים ולתנודתיות מחירים. כדאי להשקיע בפרויקטים ובמוצרים שאתם מכירים ובהם אתם מבינים את הסיכונים הכרוכים בכך. עליך לשקול היטב את ניסיון ההשקעה שלך, המצב הפיננסי, יעדי ההשקעה וסובלנות הסיכון שלך ולהתייעץ עם יועץ פיננסי בלתי תלוי לפני ביצוע השקעה כלשהי. אין לראות בחומר זה ייעוץ פיננסי. ביצועי העבר אינם אינדיקטור אמין לביצועים עתידיים. ערך ההשקעה שלך יכול לרדת וגם לעלות, וייתכן שלא תקבל בחזרה את הסכום שהשקעת. אתה האחראי הבלעדי להחלטות ההשקעה שלך. MEXC אינה אחראית לכל הפסדים שאתה עלול להיגרם לך. למידע נוסף, עיין בתנאי השימוש ובאזהרת הסיכון שלנו. שים לב גם שהנתונים הקשורים למטבע הקריפטו המוזכר לעיל המוצג כאן (כגון המחיר הנוכחי שלו) מבוססים על מקורות צד שלישי. הם מוצגים לך על בסיס "כמות שהם" ולמטרות מידע בלבד, ללא ייצוג או אחריות מכל סוג שהוא. גם קישורים המסופקים לאתרי צד שלישי אינם בשליטת MEXC. MEXC אינה אחראית לאמינות ולדיוק של אתרי צד שלישי כאלה ולתכנים שלהם.