a16z AI Dog (TILLY) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0.0000316 $ 0.0000316 $ 0.0000316 24 שעות נמוך $ 0.00003188 $ 0.00003188 $ 0.00003188 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0.0000316$ 0.0000316 $ 0.0000316 גבוה 24 שעות $ 0.00003188$ 0.00003188 $ 0.00003188 שיא כל הזמנים $ 0.00202776$ 0.00202776 $ 0.00202776 המחיר הנמוך ביותר $ 0.000012$ 0.000012 $ 0.000012 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -0.60% שינוי מחיר (7D) +8.96% שינוי מחיר (7D) +8.96%

a16z AI Dog (TILLY) המחיר בזמן אמת של הוא $0.0000316. במהלך 24 השעות האחרונות, TILLY נסחר בטווח שבין שפל של $ 0.0000316 לבין שיא של $ 0.00003188, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TILLYהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.00202776, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.000012.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TILLY השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -0.60% במהלך 24 השעות האחרונות, ו+8.96% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

a16z AI Dog (TILLY) מידע שוק

שווי שוק $ 31.56K$ 31.56K $ 31.56K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 31.56K$ 31.56K $ 31.56K אספקת מחזור 998.80M 998.80M 998.80M אספקה כוללת 998,797,977.019908 998,797,977.019908 998,797,977.019908

שווי השוק הנוכחי של a16z AI Dog הוא $ 31.56K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TILLY הוא 998.80M, עם היצע כולל של 998797977.019908. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 31.56K.