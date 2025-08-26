A Trippy Ape (TRIP) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0.089441$ 0.089441 $ 0.089441 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) +2.00% שינוי מחיר (1D) -3.74% שינוי מחיר (7D) -5.15% שינוי מחיר (7D) -5.15%

A Trippy Ape (TRIP) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, TRIP נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. TRIPהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0.089441, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, TRIP השתנה ב +2.00% במהלך השעה האחרונה, -3.74% במהלך 24 השעות האחרונות, ו-5.15% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

A Trippy Ape (TRIP) מידע שוק

שווי שוק $ 2.86K$ 2.86K $ 2.86K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 7.16K$ 7.16K $ 7.16K אספקת מחזור 398.67M 398.67M 398.67M אספקה כוללת 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

שווי השוק הנוכחי של A Trippy Ape הוא $ 2.86K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של TRIP הוא 398.67M, עם היצע כולל של 1000000000.0. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 7.16K.