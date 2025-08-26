A Gently Used Couch ($COUCH) מידע על מחיר (USD)

טווח שינוי המחיר ב-24 השעות האחרונות: $ 0 $ 0 $ 0 24 שעות נמוך $ 0 $ 0 $ 0 גבוה 24 שעות 24 שעות נמוך $ 0$ 0 $ 0 גבוה 24 שעות $ 0$ 0 $ 0 שיא כל הזמנים $ 0$ 0 $ 0 המחיר הנמוך ביותר $ 0$ 0 $ 0 שינוי מחיר (שעה אחת) -- שינוי מחיר (1D) -- שינוי מחיר (7D) +13.26% שינוי מחיר (7D) +13.26%

A Gently Used Couch ($COUCH) המחיר בזמן אמת של הוא --. במהלך 24 השעות האחרונות, $COUCH נסחר בטווח שבין שפל של $ 0 לבין שיא של $ 0, מה שמעיד על תנודתיות פעילה בשוק. $COUCHהשיא ההיסטורי של המחיר הוא $ 0, בעוד שהשפל ההיסטורי שלו הוא $ 0.

מבחינת ביצועים לטווח קצר, $COUCH השתנה ב -- במהלך השעה האחרונה, -- במהלך 24 השעות האחרונות, ו+13.26% ב-7 הימים האחרונים. זה מספק לך סקירה מהירה של מגמות המחיר האחרונות והדינמיקה של השוק ב-MEXC.

A Gently Used Couch ($COUCH) מידע שוק

שווי שוק $ 12.31K$ 12.31K $ 12.31K נפח (24 שעות) ---- -- שווי שוק מדולל לחלוטין $ 12.31K$ 12.31K $ 12.31K אספקת מחזור 988.30M 988.30M 988.30M אספקה כוללת 988,296,358.546688 988,296,358.546688 988,296,358.546688

שווי השוק הנוכחי של A Gently Used Couch הוא $ 12.31K, עם נפח מסחר ב-24 השעות האחרונות של --. ההיצע במחזור של $COUCH הוא 988.30M, עם היצע כולל של 988296358.546688. שוויו המדולל המלא (FDV) הוא $ 12.31K.